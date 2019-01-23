На суд с улыбкой: любимая Криштиану Роналду продемонстрировала очаровательный весенний образ

Несмотря на скандальное дело экс-игрока мадридского клуба "Реал" Криштиану Роналду о неуплате налогов, 22 января он выглядел вполне счастливым и спокойным. В Мадриде в суд его сопровождала возлюбленная Джорджина Родригес, которая имела безупречный вид.

На частном судебном заседании о неуплате налогов футболистом, Роналду назначили 23 месяца условного срока и штраф в размере около 20 миллионов евро. Впрочем, до окончательного решения суда футболист и его невеста имели приподнятый дух и, казалось бы, светились с счастья.

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Для публичного выхода стильный Криштиану выбрал total-look черного цвета, который отлично гармонировал с весенним образом возлюбленной – черными брюками и водолазкой, поверх которых Джорджина надела пальто сливового цвета меди-длины. Образ 24-летней испанки дополняла осенняя обувь на каблуках и крошечная сумочка Chanel.



Криштиану Роналду и Джорджина Родригес в Мадриде / Getty Images

Свои волосы девушка собрала в аккуратный хвост, а лицо подчеркнула нежным макияжем. Пара все время романтично держалась за руки и положительно реагировала на сотни камер журналистов и поклонников.



Криштиану Роналду и Джорджина Родригес в Мадриде / Getty Images