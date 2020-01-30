На войне нет времени бояться смерти, – откровенное интервью с актерами фильма "Наши котики"

В прокат вышла неполиткорректная патриотическая комедия "Наши котики". О шутках, историях с фронта и собственных переживаниях – в эфире 24 каналу рассказали актеры фильма Дмитрий Хомяк и Дмитрий Тубольцев.

О юморе на войне

Актеры поделились, что в фильме есть много событий, которые написаны с реальных историй. Они рассказали, что на передовой нет времени оплакивать собратьев, когда враг атакует.

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Шутки для них были своеобразным утешением и отдыхом. Кто-то рассказывал анекдоты или вспоминал своих детей. Шутили даже во время боя, "прикалывались" с сепаратистов, как и они с них.

Мы не смеемся с войны, мы только показываем, что ребята на фронте – это живые люди, которым свойственно пошутить,

– сказал Дмитрий Хомяк.

Больше всего юмор спасал, когда возвращались из боя. Это была внутренняя защита от увиденного, потому что нужно иметь силы в себе, чтобы пережить то, что произошло.



Дмитрий Хомяк

Один из актеров – доброволец и участник боевых действий. Дмитрий Тубольцев рассказал, что режиссер советовался с ним относительно сценария и описания героев, их поведения. Дмитрий делился историями и предлагал свои идеи, он считает, что юмор сыграл важную роль во время сложных ситуаций. Сказал, что часто смеется и над собой, потому что если этого не делать, с тебя будут смеяться другие. А на войне важно иметь горячее сердце, но и сохранять холодный рассудок – нет времени бояться смерти, пока бой не закончился.

Также добавил, что фильм – это лучший повод, чтобы собраться, тем, кто много лет друг друга не видел.

О "чуйке" на фронте

По словам добровольцев, на войне открывается определенное предчувствие, потому, что люди становятся другими и видят смерть каждый день. Он также отметил, что все в фильме – правда.



Дмитрий Тубольцев

"Мы всегда доверяли своим чувствам и никогда не делали глупых приказов, готовы были спорить и командиры нас слушали. Мы видели смерть и потустороннее, поэтому до сих пор доверяем своей "чуйке", – поделился Тубольцев.

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Подали "Наших котиков" в комедийном жанре, чтобы люди могли расслабиться, потому что даже на войне присутствует смех. Актеры убеждены, что благодаря этой ленте разовьется военная культура в Украине. Также отметили, что это кино не для конкретного зрителя, а для всех. Мысли после просмотра могут быть разными. Это фильм о войне и в любом случае будут драматические моменты, потому что это также там присутствует.

О фильме "Наши котики"Лента "Наши котики" вышла на большие экраны 30 января 2020 года. Это новый жанр для украинского кинематографа – неполиткорректная патриотическая комедия. Кино об украинских добровольцах, которые пошли защищать нашу страну от русских оккупантов. События фильма разворачиваются на фронте в 2014 году. Среди продюсеров – бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун.

Смотрите трейлер фильма: