На высоких каблуках и в красном платье: Хайди Клум упала прямо на сцене

Знаменитая немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум попала в неловкую ситуацию. На сцене популярного шоу America's Got Talent знаменитость упала во время танца и песни, которую исполняла.

Видео своего падения Хайди с юмором опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, звезда вышла на сцену, чтобы составить компанию одному из участников и спеть с ним дуэтом рождественскую песню – композицию Santa Baby американской певицы Эрты Китт.

Клум надела роскошное красное платье в пол и босоножки на каблуках, из-за которых не смогла удержаться на ногах и упала посреди сцены во время исполнения песни, когда ее партнер отпустил руку Хайди.

"Дорогой Санта, я была очень хорошей девочкой в ​​этом году", – отметила модель в подписи.

Хайди Клум упала на сцене: смотрите видео