"На высотах Нью-Йорка": появился украинский трейлер к экранизации бродвейского мюзикла

Несмотря на то, что пьеса и мюзикл "На высотах" (In the Heights) не были широко известными в Украине, на будущий фильм ждет немало фанатов из разных уголков мира. Да, первый трейлер экранизации уже подрывает сеть.

Фильм "На высотах Нью-Йорка" – это новая экранизация на пьесу американской писательницы Кьяры Алегрии Юдс. Оригинальное название ее произведения звучит In the Heights, что в переводе на расский означает "В вершинах" или "На высотах".

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Также в основу сюжета ляжет мюзикл бродвейского композитора Лин-Мануэля Миранды, который в 2008 году получил 13 номинаций на театральную премию "Тони", а в 2009 году стал лучшим альбомом популярной музыкальной премии Грэмми.

Режиссером картины выступил Джон М. Чу, который работал над фильмом "Иллюзия обмана 2", а главные роли выполнит сам композитор Лин-Мануэль Миранда, а также Энтони Рамос и Мелисса Баррера.

В украинском прокате фильм появится 25 июня 2020 года.

На высотах Нью-Йорка: трейлер на украинском смотреть онлайн