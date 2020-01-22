На Закарпатье для Пэрис Хилтон построили вертолетную площадку: фоторепортаж

По информации LifeStyle 24, владельцы комплекса "Дереневская Купель" выполнили все условия, поставленные Пэрис для того, чтобы закрыть сделку: построили на территории комплекса вертолетную площадку, двухуровневый паркинг и "Пассаж" для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий.

Отметим, переговоры о покупке курорта на Закарпатье американская дива ведет с лета прошлого года. Но тогда прихотливая Пэрис отметила дополнительные условия, на выполнение которых потребовалось несколько месяцев. Хилтон рассчитывает закрыть сделку в начале весны, после чего инициирует съемки нового реалити-шоу, которое будет транслироваться на одной из международных стриминговых платформ.

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В апреле в "Дереневской купели" начинает цвести аллея сакур, которых в комплексе 11 видов. Хилтон настаивает, чтобы съемки стартовали именно в этот момент. Всего в ботаническом саду "Дереневской купели" собрано более пяти тысяч уникальных сортов и видов растений со всего мира. Учитывая этот факт, съемки в комплексе – частое явление. Например, в 2017 году в "Дереневской купели" проходили съемки проекта "Холостяк".

Напомним, что именно съемки в американском реалити-шоу "Простая жизнь" сделали Пэрис всемирно известной. Хилтон снималась в этом шоу в течение четырех сезонов (2003-2007), а теперь собирается выступить продюсером нового реалити-шоу. И съемку, и покупку курорта знаменитая американка рассматривает исключительно как бизнес-проект.

Управление собственной бизнес-империей является для меня приоритетом,

– недавно отметила Пэрис.



Комплекс "Дереневская купель"



Комплекс "Дереневская купель"

Сценарий нового реалити-шоу американка пока держит в секрете. Съемки – не единственный ивент, который Хилтон планирует провести в Украине. В планах Пэрис организация представительского международного конкурса красоты. Сначала звезда рассматривала две локации для проведения конкурса – Киев и Закарпатье. Теперь, учитывая строительство в комплексе вертолетной площадки, двухуровневого паркинга и "Пассажа", по информации LifeStyle 24, склоняется к проведению ивента в "Дереневской купели".

Что известно о "Дереневской купели"?

Курорт расположен в урочище Дереневка, что на Закарпатье. Это современный гостиничный комплекс, который содержит 130 отдельных номеров. Для туристов владельцы предлагают немало развлечений: здесь расположены аквазона с бассейнами, развлекательный центр, SPA-комплекс, теннисный корт, минигольф и дендропарк с более 5-тысячами различных видов растений.

Курорт на Закарпатье – не единственная покупка, которую стремится осуществить Пэрис Хилтон. Знаменитая американка заинтересовалась недвижимостью в Киеве. Выбор Пэрис Хилтон остановила на элитном жилом пространстве Linden, который расположен на Липках. Светской львице понравилась двухуровневая резиденция площадью 556 квадратных метров, поэтому, вероятно, она отдаст 4,5 миллиона долларов и станет ее владелицей.

Журналисты LifeStyle 24 подозревают, что Пэрис Хилтон заинтересовалась инвестициями в украинскую недвижимость во время ее визита во Львов. Весной 2018 года она стала приглашенной гостьей открытия местного фешенебельного отеля. Сопровождал знаменитость ее жених Крис Зилка, дедушка которого родился в Украине. И хоть Пэрис Хилтон разорвала помолвку, это никак не повлияло на ее бизнес-идею.