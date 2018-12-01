На замену "зебре" и "змеи": коровий принт – тренд 2019 года

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Коровий принт станет трендом 2019 года
Коровий принт станет трендом 2019 года / Instagram/ @mango

В 2018 году большую популярность приобрели эпатажный леопард, роскошная змея, а также черно-белая зебра. Эти тренды до сих пор держатся на первых ступеньках востребованности, однако в начале 2019 года в них появился новый конкурент – коровий принт.

Кажется, даже самые преданные критики писков моды и скептики анималистических принтов смирились с мыслью, что если правильно совместить леопард или змею с другими деталями, то образ получится довольно стильным, а не вызывающим. Однако к тому факту, что на смену им придет новый конкурент, не готовился никто.

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О популярности коровьего принта можно понять из представленных коллекций на 2019 год знаменитыми мировыми брендами. Меган Маркл появилась в туфлях с таким окрасом на первой встрече после того, как Елизавета II наградила ее патронажем. Герцогиня Сассекская надела бежевое пальто от Oscar de la Renta и туфли-лодочки с коровьим принтом от Gianvito Rossi.

Меган Маркл
Меган Маркл носит вещи с коровьим принтом / Getty Images

Туфлі Меган Маркл
Туфли Меган Маркл / Getty Images

Наряд с таким окрасом уже появился в коллекциях Burberry, Victoria Beckham, Mango и других.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MANGO (@mango)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

Популярность коровьего принта также зашкаливала в 90-х. Именно в юбке с таким окрасом появилась главная героиня в фильме "Настоящая любовь" в 1993 году.

Коров'ячий принт
Героиня фильма "Настоящая любовь" в 1993 году / Pinterest

Такой окрас приобретает немалое признание и это может смело говорить о том, что новым трендом в 2019 году станет стиль "вестерн". К слову, сапоги-казаки и ковбойские шляпы также пользуются популярностью.

 
Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Меган Маркл
Источник: 24 канал
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