Набрал 20 кг, а потом похудел на 30: о поразительных перевоплощениях актера Марка Уолберга

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Набрал 20 кг, а потом похудел на 30: о поразительных перевоплощениях актера Марка Уолберга
/ livestory.com.ua

Детство известного актера Марка Уолберга вполне сгодится для сценария уголовного фильма. Употребление и распространение наркотиков, вооруженные нападения на представителей других рас и даже попытка убийства – все это теперь прошлом. Ведь сейчас Марк – один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, который не устает удивлять своими фантастическими превращениями.

Марк Уолберг – настоящий мастер невероятных метаморфоз. Не только в реальной жизни, но и на экране. Чуть больше, чем через год превратиться из мускулистого фитнес тренера в худощавого преподавателя литературы – для актера это отнюдь не проблема.

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В фильме "Кровью и потом" Уолберг выполнял роль крепкого фитнес-тренера. Чтобы набрать необходимую форму у актера было всего семь недель. Тяжелую работу с железом человек разбавлял несколькими кардио-упражнениями: занятия проходили пять раз в неделю, два раза в день.

Марк предложил своему организму настоящее испытание. Чтобы все успевать, пришлось просыпаться в 4 утра. Питался он  10-12 раз в день. Это с учетом протеиновых коктейлей. Ведь в процессе набора массы питания даже важнее, чем тренировки.

Тяжелый труд с ложкой и штангой помог Уолберг набрать 18 килограммов мышц за семь недель. Во время съемок в фильме актер весил, рекордные для себя, почти сто килограммов.

Марк Волберг
Марк Волберг перед съемками в фильме "Кровью и потом"

Казалось бы, все: настоящий ужас позади, время почивать на лаврах. Но спокойно Марк пожил недолго. Едва вернувшись к привычной кондиции и параметрам, актер решил взяться за роль, где надо худеть. Не просто худеть, а экстремально быстро сгонять вес.

В фильме "Игрок" Уолберг превратился в худощавого, осунувшегося профессора литературы. Конечно, на такого Марк не был похож даже издалека. Поэтому он начал сбрасывать килограммы.

Марк Уолберг
Марк Волберг и Бри Ларсон в фильме "Игрок"

"Если я уже за что-то взялся, то не могу остановиться. Отдаюсь этом полностью: 24 часа, 7 дней в неделю. Первые 6 недель я вообще не ел, только немного пил. А потом еще и начал тренироваться по несколько раз в день", – рассказывал актер.

Это были совершенно другие тренировки, чем раньше. Актер много бегал и работал со скакалкой. Режиссер попросил Уолберга похудеть на сколько это только возможно. Когда Марк пришел на съемочную площадку, то весил всего 61 килограмм.

Когда я чувствовал запах пищи, то просто неистовствовал. Моя дочь ела мафин с черникой, а я размышлял над тем, чтобы отобрать его. Я хотел ограбить свою четырехлетнюю дочь. Страшное ощущение,
– вспоминал Марк.

Такие пытки дали результат. Но кроме этого актер получил еще и проблемы со здоровьем. Уолберг сильно напугал всех близких – и это при том, что на протяжении всего периода похудения за Марком пристально следили врачи.

В конце концов актер решил остановиться. Ведь ни одна роль или гонорары не стоят таких стрессов для организма. Что-то среднем между фитнес-тренером и преподавателем литературы – именно так выглядит сейчас Марк.

О рационе звездного актера перед съемками фильма "Кровью и потом" – смотрите в программе

 

Теги: LifeStyle Спорт Здоровое питание Звезды на тарелке
Источник: 24 канал
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