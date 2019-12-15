Набрала больше 20 килограммов, – беременная модель Эшли Грэм сделала откровенное заявление

Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм готовится впервые стать мамой. Звезда, которая находится на последнем месяце беременности, не прекращает занятий спортом и откровенно признается, какой вес она набрала за время вынашивания ребенка.

Соответствующей информацией она поделилась на официальной инстаграм-странице. Эшли Грэм решила не скрывать от поклонников, что ее вес показывает немалые цифры. Однако модель это совсем не смущает, ведь она абсолютно довольна своим телом и чувствует себя прекрасно.

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Кроме этого, Эшли Грэм добавила, что и на последних месяцах беременности продолжает тренироваться. Манекенщица делает упражнения под контролем тренеров, чтобы не навредить ребенку. Одно из занятий йогой она продемонстрировала в сети и добавила к фото частную информацию.

"За всю беременность я набрала 50 фунтов (22,7 килограмма, – LifeStyle 24). И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. И я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же мобильной и гибкой. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем я наконец приняла всю эту беременность и поняла, как чувствовать себя наилучшим образом", – рассказала Эшли Грэм.

Как известно, о своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, потому объявление о пополнении в семье было символическим. Впоследствии манекенщица объявила, что ожидает появления сына. А вот имя будущего ребенка Эшли Грэм решила пока держать в секрете.

С начала беременности модель не меняла свой привычный ритм. Эшли Грэм по-прежнему активно посещала светские мероприятия, демонстрируя округлый живот. Кроме этого, пышнотелая звезда приняла участие в нескольких фотосессиях, в частности, для популярного глянца Vogue.