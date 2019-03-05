Набрала половину своего веса: что пережила главная актриса Голливуда Рене Зеллвегер

Известная актриса Рене Зеллвегер сильно поиздевалась над своим телом ради роли в фильме "Дневник Бриджит Джонс". Режиссер ленты поставил условие – главная героиня обязательно должна иметь пышные формы. Поэтому Зелвегер, которая всегда была худой девушкой, пришлось набрать половину своего веса.

При росте 162 сантиметра она весила всего 46 килограмм. Поэтому, чтобы стать похожей на Бриджит, Рене начала старательно впихивать в себя максимально калорийные блюда. Прерывалась разве что на сон.

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За день актриса наедала под пять тысяч калорий и в результате достигла желаемого. Набрав более 20 килограмм, она увеличила свой вес почти на 50%.



Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Яркая игра Зелвегер принесла картине "Дневник Бриджит Джонс" шумный успех. Тогда Рене впервые в жизни номинировали на премию "Оскар", как лучшую актрису. Она стала звездой, а карьера стремительно полетела вверх.

В конце Зелвегер таки получила желаемую статуэтку "Оскар", а на аллее славы появилось ее имя. Рене забронировала статус одной из главных актрис Голливуда своего поколения. Все это Зелвегер подарила именно роль пухленькой Бриджит Джонс.



Зеллвегер получила статуэтку "Оскар"

Однако закулисная часть этой истории далеко не такая позитивная. Съемки завершились и Рене взялась сгонять вес. До сих пор девушка всю жизнь была худой, а новые лишние килограммы негативно повлияли на самочувствие актрисы. Зелвегер надеялась, что ей легко удастся сбросить балласт.

Радикальный подход к похудению

Она полностью отказалась от калорийных продуктов и начала активно заниматься спортом, однако это не помогло. Актриса боялась навсегда застрять в теле толстушки.

Рене решила комплексно спасать здоровье. Она полностью отказалась от всего жирного, мучного и сладкого, а сахар девушка заменила медом.

Мифы о пользе меда

Несмотря на ореол здоровья этот продукт на 80% состоит из того же сахара. Поэтому не стоит надеяться, что простая рокировка сахара на мед сделает блюдо или чай полезным. Но сама по себе ложка меда в день вашему организму точно не помешает. В нем есть большое количество витаминов и минералов. Правда, их не так много, чтобы надеяться на какую-то чудодейственную пользу.

К слову, еще никто не подтвердил теорию о том, что мед может существенно помочь в лечении простуды, или любого другого заболевания. Поэтому не стоит объедаться этим лакомством в надежде оздоровиться. Следует помнить о мере.

Скажем, как часть заправки, к салату мед просто неповторный. Однако есть еще одна проблема – мед очень легко подделать. Настолько легко, что в основном отличить оригинал от фальсификата не смогут даже профессионалы. Поэтому покупать его стоит только у проверенных производителей

Мифы о чудодейственной силе грейпфрута

Основой нового рациона Зеллвегер был грейпфрут. В частности, его сок, который актриса пила перед трапезами. Мнение, что этот фрукт удивительным образом сжигает жир – на самом деле не более, чем миф. В белых перегородках действительно есть норенгин.

Что такое норенгин?​Это вещество, которое имеют почти все цитрусовые. Больше всего его именно в грейпфруте. Из-за него фрукт имеет горьковатый вкус. Однако оно очень полезно и его часто используют в препаратах для похудения. Норенгин убеждает сытый организм, что он якобы голоден. И соответственно побуждает его сжигать жир.

Но, к сожалению, более детальные исследования показали, что реальный эффект похудения появится разве что, если съесть 40 грейпфрутов. И даже не в день, а за один прием.



Грейпфрут

Молекул норенгина, который заставляет организм сжигать жиры, в грейпфруте немного, а работает он только в больших дозах. Поэтому просто запихиваться этим фруктом и худеть – не удастся. Но выбрасывать его из собственного рациона все равно не стоит. Грейпфруту есть что предложить вашему организму, в частности витамины и антиоксиданты. Его считают самым полезным из всех цитрусовых, к тому же, едва ли не самым низкокалорийным.

Важно! Есть случай, когда от грейпфрута и особенно его сока, стоит отказаться категорически. Канадские ученые пришли к выводу, что сочетание таблеток и грейпфрута может быть опасным для жизни.

Дело в том, что когда мы запиваем таблетки водой, лечебное вещество попадает в кровь частично, а его часть растворяется. Но если ту же дозу таблеток заесть грейпфрутом, или запить его соком, в действие вступают фурокумарины, которые есть во фрукте. Они временно нарушают работу печени. И лекарства попадают в кровь в гораздо большем количестве, чем рассчитывали фармакологи.

Самое важное в рационе – зелень

Рене существенно озеленила свой рацион. Это помогало звезде лучше переваривать пищу. Самый старательный помощник в этом процессе – укроп. К тому же, он способствует расцеплению жиров. А любимая для украинцев петрушка является рекордсменом по количеству витамина С среди фруктов и овощей. Даже меньше, чем сто грамм этой зелени вам хватит, чтобы покрыть дневную норму.



Укроп и петрушка очень полезны для организма

А еще стоит пристальнее взглянуть на шпинат. В нем много фолиевой кислоты, которой особенно не хватает женщинам во время беременности и после рождения ребенка. А еще шпинат хорошо стимулирует психическую активность. Та же фолиевая кислота участвует в обмене веществ в нервных клетках.

Эффект усиливают еще и магний и фосфор. Поэтому перед экзаменами или любой умственной работой не обязательно подпитывать себя калорийным шоколадом. Тем более, шпинат еще и поможет глазам, ведь богат каротиноидами.



Шпинат

Нравится шпинат далеко не всем. Но этот продукт можно дробить и добавлять в различные соусы, приправы. Он может стать частью смузи. Правда, термическая обработка уменьшает пользу зелени. Поэтому пицца, или пирог со шпинатом – это уже не столь хорошо. Зато свежий, консервированный или замороженный практически одинаково питательный для человека.

Достигла ли Зеллвегер желаемого результата

Здоровое питание, спорт и массаж помогли Зеллвегер. За два месяца актриса лишилась 15 килограмм. Звезда вернулась к знакомым кондициям. И проблемы со здоровьем остались за спиной. В свои почти 50 Рене ярко демонстрирует, что выглядеть совершенно могу в любом возрасте



Рене Зеллвегер

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