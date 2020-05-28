Начинается пятый цикл моей жизни: Александр Положинский подвел итоги в день рождения

Известный украинский исполнитель и бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский сегодня, 28 мая, празднует свой 48-й день рождения. В свой праздник мужчина решил поблагодарить всех за то, что он имеет, а также попросил помочь тем, кто в этом нуждается.

Александр Положинский только вчера, 27 мая, сообщил своим фанатам в фейсбуке, что официально стал безработным. По его словам, теперь он "больше не ФЛП – безгрупный, бесконцертный, безработный". Сразу же за несколько часов, в ночь на 28 мая он решил вспомнить свой предыдущий путь, финал которого оказался для него нелегким.

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Завершается четвертый двенадцатилетний цикл моей жизни и начинается пятый. Так сложилось, что именно в это время также происходят значительные изменения в моей жизни. Недавно я неожиданно бросил дело, которому посвятил два из четырех моих двенадцатилетних периодов. На днях я остался без официальной работы и без гарантированного ежемесячного дохода. У меня нет четких планов и понимания, чем бы хотел заниматься дальше,

– признался Положинский.

Но сразу же добавил, что он не теряет оптимизма и полон вдохновения: "Передо мной открыто множество путей и возможностей. Рядом со мной многие дорогие мне люди и я уверен, что еще больше людей считают меня чем-то дорогим для себя. Это добавляет мне внутреннего спокойствия и вдохновения". Именинник полностью доволен тем, что имел и что получил, благодарит за предыдущий опыт, каким бы он не был, и особо жалеет о потере дорогих ему людей.

Какие подарки попросил Положинский в день рождения

Вместе с этим мужчина решил не оставить без подарков людей, которые в этом нуждаются, в день его рождения. Экс-лидер группы "Тартак" опубликовал реквизиты семьи музыканта, находящегося под следствием Андрея Риффмастера Антоненко, а также продюсера проекта "Ол.Ив.'Есть" Ивана Марунича. Кроме этого музыкант оставил и собственный номер банковской карты, учитывая его новый статус безработного, но сразу поспешил добавить, что он не бедствует и справляется с трудностями.

Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, скажу, что я не нуждаюсь и всем обеспечен. Если вы выберете первый вариант, то буду действительно рад я, а еще Рифф и его семья. Если вы захотите поддержать запись песен, обрадуюсь я и Иван. Если же вы искуситесь на вариант номер три, то буду радоваться только я. Как видите, я всегда остаюсь в выигрыше,

– подытожил именинник.

Что известно о Александра Положинского?С 1996 года исполнитель был лидером популярной украинской группы "Тартак", которая была основана в Луцке. За 24 года творчества группа выпустила 10 альбомов и стала одной из самых известных в Украине. Кроме "Тартака", Положинский реализовывал себя в проектах "Бувь" (2014) и "Ол.Ив.'Есть" (2019) и десятках других, последнее время был ведущим радио "НВ". Мужчина никогда не был женат и не имеет детей. Имеет квартиру в Киеве, но живет в Луцке.