Сладкая начинка для блинов: самые популярные рецепты

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Сладкая начинка для блинов - рецепты начинки на Масленицу
Сладкая начинка для блинов / unsplash.com

Блины или блинчики – традиционное украинское блюдо, которое готовится в каждой семье. Самым популярным сладким десертом, конечно же, остается блин с творогом, однако начинки могут быть разнообразные. Как приготовить начинку с бананами, яблоками и апельсинами – читайте дальше.

Блины являются одним из любимых домашних блюд. Готовить их несложно, а вкус получается бесподобным. Блины с разнообразными начинками – отличный вариант завтрака, сытного перекуса или угощения в дорогу. Если вы хотите порадовать своих близких чем-то вкусненьким и сладеньким – предлагаем вам интересные начинки к блинам.

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Начинка для блинов с творогом и изюмом

Млинці з сиром та родзинками
Блины с творогом и изюмом

Ингредиенты:
– 300 г творожной массы;
– 100 г изюма;

Как приготовить начинку из творога и изюма:

1. Изюм помойте и поставьте на несколько минут в горячую воду.

2. Творожную массу смешайте с изюмом.

По желанию вместо изюма можно добавить курагу, корицу, киви или орехи.

Начинка для блинов с бананами

Млинці з бананами
Блины с бананами

Ингредиенты:
– 3 банана;
– 70 г сливочного масла;
– половина лимона;
– 2 ст. л сахара.

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Как приготовить начинку из бананов:

1. Разомните бананы вилкой до однородной массы.

2. Выдавить половину сока лимона на смесь из бананов.

3. Разогрейте сливочное масло и взбейте с сахаром до полного растворения.

4. Соедините с банановой массой. Перемажьте блины и сложите треугольником.

Начинка для блинов с яблоками

Млинці з яблуками
Блины с яблоками

Ингредиенты:
– 4 яблока;
– 50 г сахарной пудры;
– 50 г молочного шоколада;
– 15 мл воды.

Как приготовить яблочную начинку:

1. Яблоки почистите и удалите сердцевину. Порежьте небольшими кусочками.

2. В кастрюлю залейте воду, и когда она закипит, яблоки и сахарную пудру варите 5-7 минут.

3. Когда яблоки станут мягкими, снимите с огня и дайте немного остыть.

4. Шоколад поламайте на кусочки и смешайте с сиропом.

5. Начините сладкие яблочные блины посыпая сахарной пудрой.

Начинка для блинов с апельсинами

Млинці з апельсинами
Блины с апельсинами

Ингредиенты:
– 5 апельсинов,
– 2 ст. л сахара,
– черный шоколад.

Как приготовить начинку из апельсинов:

1. Очистите апельсины от кожуры, оставив только мякоть.

2. Смешайте апельсины с сахаром и разогревайте 10 минут на сковороде, испаряя ненужную жидкость.

3. Когда начинка будет готова, выложите ее на блины и посыпьте тертым шоколадом или кленовым сиропом.

Приятного аппетита!

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Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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