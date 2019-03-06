Сладкая начинка для блинов: самые популярные рецепты
Блины или блинчики – традиционное украинское блюдо, которое готовится в каждой семье. Самым популярным сладким десертом, конечно же, остается блин с творогом, однако начинки могут быть разнообразные. Как приготовить начинку с бананами, яблоками и апельсинами – читайте дальше.
Блины являются одним из любимых домашних блюд. Готовить их несложно, а вкус получается бесподобным. Блины с разнообразными начинками – отличный вариант завтрака, сытного перекуса или угощения в дорогу. Если вы хотите порадовать своих близких чем-то вкусненьким и сладеньким – предлагаем вам интересные начинки к блинам.
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Начинка для блинов с творогом и изюмом
Блины с творогом и изюмом
Ингредиенты:
– 300 г творожной массы;
– 100 г изюма;
Как приготовить начинку из творога и изюма:
1. Изюм помойте и поставьте на несколько минут в горячую воду.
2. Творожную массу смешайте с изюмом.
По желанию вместо изюма можно добавить курагу, корицу, киви или орехи.
Начинка для блинов с бананами
Блины с бананами
Ингредиенты:
– 3 банана;
– 70 г сливочного масла;
– половина лимона;
– 2 ст. л сахара.
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Как приготовить начинку из бананов:
1. Разомните бананы вилкой до однородной массы.
2. Выдавить половину сока лимона на смесь из бананов.
3. Разогрейте сливочное масло и взбейте с сахаром до полного растворения.
4. Соедините с банановой массой. Перемажьте блины и сложите треугольником.
Начинка для блинов с яблоками
Блины с яблоками
Ингредиенты:
– 4 яблока;
– 50 г сахарной пудры;
– 50 г молочного шоколада;
– 15 мл воды.
Как приготовить яблочную начинку:
1. Яблоки почистите и удалите сердцевину. Порежьте небольшими кусочками.
2. В кастрюлю залейте воду, и когда она закипит, яблоки и сахарную пудру варите 5-7 минут.
3. Когда яблоки станут мягкими, снимите с огня и дайте немного остыть.
4. Шоколад поламайте на кусочки и смешайте с сиропом.
5. Начините сладкие яблочные блины посыпая сахарной пудрой.
Начинка для блинов с апельсинами
Блины с апельсинами
Ингредиенты:
– 5 апельсинов,
– 2 ст. л сахара,
– черный шоколад.
Как приготовить начинку из апельсинов:
1. Очистите апельсины от кожуры, оставив только мякоть.
2. Смешайте апельсины с сахаром и разогревайте 10 минут на сковороде, испаряя ненужную жидкость.
3. Когда начинка будет готова, выложите ее на блины и посыпьте тертым шоколадом или кленовым сиропом.
Приятного аппетита!