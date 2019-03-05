Соленая начинка для блинов: вкусные рецепты

Блины – универсальное блюдо, которое любит каждый из нас. Если хотите побаловать себя интересным оригинальным вкусом – читайте рецепты соленой начинки для блинов с грибами, печенью и фаршем.

Блины любят и взрослые и дети. Украинская кухня даже имеет особое название для таких блинов – налистники. Это питательная закуска, начинка которой может быть самой разнообразной, в зависимости от ваших вкусов. Мясо, грибы, овощи, крупы, сыр – выбор ингредиентов к блинам чрезвычайно широк. Все эти продукты можно запекать, жарить и варить. Помните, что для начинки блинов нужно готовить без сахара. Читайте простые и вкусные несладкие начинки для блинов в материале.

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Начинка для блинов с грибами



Блины с грибами

Ингредиенты:

– 1 луковица;

– 500 г шампиньонов;

– 200 г сметаны

– пучок укропа.

Рецепт приготовления начинки с грибами:

1. Небольшими кубиками нарежьте одну луковицу.

2. Грибы тщательно промойте, натрите их на крупной терке или порежьте кубиками.

3. На растительном масле поджарьте до прозрачности лук, добавьте порезанные грибы.

4. Когда со сковороды испарится весь сок, поперчите, посолите и добавьте приправы по вкусу.

5. Обжаривайте овощи еще около трех минут, затем добавьте 200 грамм сметаны, потушите смесь около трех минут.

6. В конце добавьте небольшой пучок измельченного укропа.

Дополнительно к грибам можно добавить рис, яйца, сыр или курицу.

Начинка для блинов из печени



Блины с печеночной начинкой

Ингредиенты:

– 300 г печени трески, куриной или сердца;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– сливочное масло.

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Рецепт приготовления печеночной начинки

1. Нарежьте соломкой 300 грамм куриной или любой другой печени или сердца.

2. На терке натрите одну морковь и порежьте полукольцами одну луковицу.

3. Разогрейте в сковороде масло, положите в нее овощи и немного обжарьте.

4. Отложите овощи в сторону и обжарьте до образования румяной корочки печень. В конце приготовления посолите и поперчите.

5. Готовые продукты перемешайте и измельчите с помощью мясорубки или блендера. Если масса получится суховатой, добавьте к ней немного сливочного масла.



Печеночная начинка для блинов

Начинка для блинов из фарша



Блины с фаршем

Ингредиенты:

– 1 средняя морковь;

– 1 средняя луковица;

– 300 г фарша;

– рис, грибы, яйца.

Рецепт приготовления начинки из фарша

1. Нарежьте одну среднюю морковь и среднюю луковицу.

2. Налейте в сковороду растительное масло. Когда она нагреется положите овощи и обжарьте их.

3. Затем добавьте в сковороду фарш и разомните его ложкой так, чтобы не осталось комочков.

4. Полученную смесь посолите, поперчите и жарьте до десяти минут.

5. При желании в фарш можно добавить немного томатной пасты или сливок, но при этом нужно следить, чтобы вся лишняя жидкость испарилась.

6. К фаршу добавьте предварительно сваренный рис, обжаренные шампиньоны или сваренные яйца.

Приятного аппетита!