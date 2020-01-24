Национальная опера удивит классикой на новый лад: футбол, электросамокаты и мечи джедаев

Национальная опера Украины в феврале приготовила для зрителей приятные сюрпризы.

Если вы еще не посмотрели новую постановку оперы "Севильский цирюльник" на киевской сцене, обязательно сходите. Если видели, не пропустите возможности еще раз насладиться прекрасной музыкой Россини и еще раз убедиться в том, насколько современны персонажи, созданные более двух столетий назад гением Бомарше. Итак, опера "Севильский цирюльник" – 21 февраля.

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Режиссер-постановщик спектакля Анатолий Соловьяненко перенес действие оперы в наши дни. Герои на сцене снимаются в видеоклипах, фехтуют на мечах джедаев, пугают полицейских "красными корочками", смотрят футбольный матч по телевизору и ездят на электросамокатах. Постановщикам удалось сделать феерический и одновременно очень веселый спектакль, который способен влюбить в оперную сцену даже людей, которые считают, что опера – это не современно и скучно.

С музыкой "Севильского цирюльника" я знаком с детства, – рассказал Соловьяненко. – Как режиссер, я ставил это произведение в 2005 году в Донецкой опере. Но сейчас почувствовал необходимость и желание посмотреть на эту историю под новым углом зрения, пойти на своеобразный эксперимент. Именно поэтому, мы с сценографом спектакля Андреем Злобиным и художником по костюмам Анной Ипатьевой перенесли действие в какое-то модерновое пространство, лишенное каких-либо определенных признаков времени и места. Никакой конкретики! Разве что, это точно не прошлое. Но может случиться в будущем. И не просто "может", а случится обязательно.

Национальная опера Украины: спектакли в феврале

5 – опера "Риголетто" (Верди)

9 – балет "Белоснежка" (Павловский)

14 и 15 – балет "Ромео и Джульетта" (Прокофьев)

21 – опера "Севильский цирюльник" (Россини)

23 – опера "Турандот" (Пуччини)

29 – балет "Чиполлино" (Хачатурян)

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