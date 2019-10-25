Национальная премия "Киноколо" назвала победителей: триумфатором стал фильм "Домой"

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Награждения премии "Киноколо"
Награждения премии "Киноколо"

Украинская киноиндустрия с каждым годом совершенствуется и становится только лучше, а престижных кинопремий становится все больше. Так, в этом году в кинотеатре "Октябрь" во второй раз состоялось награждение ежегодной премии "Киноколо", победителей которой определяли отечественные критики.

Церемония награждения представителей украинской киноиндустрии прошла в кинотеатре "Октябрь" накануне, 24 октября. Результаты второй национальной премии кинокритиков "Киноколо" появились на официальной странице фестиваля в Фейсбуке.

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Престижной статуэткой награждали лауреатов в восьми номинациях. Триумфатором списке победителей стала лента "Домой".

Победители премии "Киноколо":

Лучший полнометражный игровой фильм – "Домой" (режиссер Нариман Алиев, продюсер Владимир Яценко)

Лучший режиссер – Нариман Алиев (фильм "Домой")

Лучший актер – Ахтем Сеитаблаев (фильм "Домой")

Лучшая актриса – Ирма Витовская (фильм "Мои мысли тихие")

Лучший анимационный фильм – "Любовь" (режиссер Никита Лиськов, продюсер Андрей Граница)

Лучший документальный фильм – "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (режиссер Надежда Парфан, продюсер Илья Гладштейн)

Лучший короткометражный игровой фильм – "В нашей синагоге" (режиссер Иван Орленко, продюсеры Елена Ершова и Яна Краль)

Открытие года – "Мои мысли тихие" (режиссер Антонио Лукич, продюсеры Анна Белая и Дмитрий Суханов)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
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