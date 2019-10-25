Национальная премия "Киноколо" назвала победителей: триумфатором стал фильм "Домой"

Украинская киноиндустрия с каждым годом совершенствуется и становится только лучше, а престижных кинопремий становится все больше. Так, в этом году в кинотеатре "Октябрь" во второй раз состоялось награждение ежегодной премии "Киноколо", победителей которой определяли отечественные критики.

Церемония награждения представителей украинской киноиндустрии прошла в кинотеатре "Октябрь" накануне, 24 октября. Результаты второй национальной премии кинокритиков "Киноколо" появились на официальной странице фестиваля в Фейсбуке. Читайте также: В Украине запустили киноресурс, похожий на IMDb: на сайте DzygaMDb будут все украинские новинки Престижной статуэткой награждали лауреатов в восьми номинациях. Триумфатором списке победителей стала лента "Домой". Победители премии "Киноколо": Лучший полнометражный игровой фильм – "Домой" (режиссер Нариман Алиев, продюсер Владимир Яценко) Лучший режиссер – Нариман Алиев (фильм "Домой") Лучший актер – Ахтем Сеитаблаев (фильм "Домой") Лучшая актриса – Ирма Витовская (фильм "Мои мысли тихие") Лучший анимационный фильм – "Любовь" (режиссер Никита Лиськов, продюсер Андрей Граница) Лучший документальный фильм – "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (режиссер Надежда Парфан, продюсер Илья Гладштейн) Лучший короткометражный игровой фильм – "В нашей синагоге" (режиссер Иван Орленко, продюсеры Елена Ершова и Яна Краль) Открытие года – "Мои мысли тихие" (режиссер Антонио Лукич, продюсеры Анна Белая и Дмитрий Суханов)