Национальный проект "Украинская песня 2020" объявил прием заявок от молодых музыкантов

Национальный музыкальный проект "Украинская песня 2020" уже пятый год подряд ищет молодых исполнителей и группы. Сегодня, 12 марта, организаторы объявили о старте приема заявок, который продлится до 1 мая.

Юбилейный проект "Украинская песня 2020" (Ukrainian Song Project) обещает поразить своей масштабностью, яркостью, оригинальностью. Действо состоится 15 августа 2020 года на "Арене Львов". Создатели проекта ищут молодых, талантливых исполнителей и группы, которые стремятся заявить о себе всей Украине.

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Организаторы постоянно работают над созданием необычного шоу, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. Также не обойдется и без новых талантливых исполнителей и групп, которые смогут выйти на одну сцену вместе с самыми известными звездами украинского шоу-бизнеса.

Участие в отборе на проект может принять каждый, кто хочет заявить о себе, как артисте и продемонстрировать свой талант. Для этого следует подать заявку, заполнив анкету по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/11YAbrXToR_Qr70-4ph5STCucc7IQ6_iGeOqWvOXDtw4/viewform?c=0&w=1&edit_requested=true



Прием заявок на "Украинскую песню 2020" / Фото: Пресс-служба

Участником отбора может стать представитель любой страны мира. Основное требование – авторская украиноязычная песня. Можно представлять музыкальные композиции в таких жанрах: популярная музыка, танцевальная музыка, рок-музыка, акустическая музыка и другие.

Основатель и генеральный продюсер "Украинской песни" Тарас Курчик рассказал: "Ukrainian Song Project продолжает зажигать новые имена на украинской сцене, а также объединять как молодых артистов со всей страны, так и уже известных звезд. Мы ежедневно готовимся к пятому, юбилейному шоу. Все, кто за предыдущие годы побывал на "Украинской песне", отмечают, как наш проект растет, как каждый год становится лучшим, более мощным, ярким. И когда сцена достигает около 50 метров в ширину, а на "Арене Львов" собирается уже 20 тысяч зрителей, которые слышат исключительно украинскую музыку, которые видят, что это современная, модная, качественная, европейского формата песня, то, поверьте, немалые усилия нашей команды не напрасны. Юбилейный проект будет богат на современные решения – свет, оформление, визуализации, 3D-мапинг... Это будет грандиозное действо и украинские артисты, которые готовы участвовать в этом проекте, уже сейчас творят свою музыку специально для Ukrainian Song Project".