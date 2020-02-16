24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Нацотбор Евровидение-2020: David Axelrod обвинили в плагиате песни

95 Читати новину українською
David Axelrod обвинили в плагиате песни / Facebook / @DavidAxelrod.Official

Хотя Сергей Притула в шутку сетовал в прямом эфире, что Национальный отбор Евровидения-2020 обходится без скандальных тем, пользователи сети другого мнения. Певца David Axelrod, который попал в финал шоу, заподозрили в плагиате.

Как известно, David Axelrod выступил во втором полуфинале Нацотбора Евровидения-2020, который прошел 15 февраля. Чувственная композиция очаровала многих меломанов, а мощный голос артиста вызвал одобрительные комментарии у судей шоу.

Читайте также: Елена Мозговая отреагировала на скандальные обвинения бывшего менеджера David Axelrod

По словам David Axelrod, композицию HORIZON он написал после того, как узнал о беременности жены Елены Мозговой. Сейчас Соломии почти 5 лет и она в восторге от трека звездного отца. Поэтому David Axelrod решил, что сейчас самое лучшее время представить авторскую композицию и покорять с ней Нацотбор и, возможно, Евровидение-2020. Артист признался, что лирическая баллада может заинтересовать меломанов, ведь такой стиль песни постепенно исчезает.

Я пришел на Нацотбор только из-за песни. Много лет писал и дописался до композиции HORIZON. История очень романтичная: когда я узнал, что моя жена беременна, на тот момент у меня была гитара под рукой, я ее записал... Песня не просто так лежала более 5 лет, она ждала своего времени,
– рассказал David Axelrod.

Свое выступление певец посвятил дочери Соломии и жене Елене Мозговой. Композиция понравилась зрителям Нацотбора и судьям, поэтому David Axelrod стал одним из 6 финалистов шоу.

David Axelrod – HORIZON на Нацотборе Евровидение 2020: смотрите видео онлайн

Однако уже после шоу в сети тщательно изучили треки конкурсантов. Оказалось, что песня David Axelrod очень напоминает популярную композицию группы Chicago – I Do not Wanna Live Without Your Love. Трек американский коллектив выпустил в 1988 году. Лирическая песня приобрела огромную популярность в мире и вошла в альбом Chicago 19 (Expanded Edition).

Смотрите клип к песне Chicago – I Do not Wanna Live Without Your Love: видео 

 

 

Чемпионата мира по биатлону-2020: результаты всех гонок
сегодня
1530
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Скандал Евровидение 2020 Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:02 "Форсаж 9", "Не время умирать", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Марта Вересюк 872
15 февраля 13:34 Нацотбор Евровидения-2020: порядок выступлений участников второго полуфинала
Квітослава Туз 1835
15 февраля 09:17 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 6138
14 февраля 12:15 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 1410
14 февраля 11:18 14 фильмов о любви ко Дню святого Валентина
Уляна Журба 17064
Новости
Больше новостей
Залиште відгук