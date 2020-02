Нацотбор Евровидение-2020: David Axelrod обвинили в плагиате песни

Хотя Сергей Притула в шутку сетовал в прямом эфире, что Национальный отбор Евровидения-2020 обходится без скандальных тем, пользователи сети другого мнения. Певца David Axelrod, который попал в финал шоу, заподозрили в плагиате.

Как известно, David Axelrod выступил во втором полуфинале Нацотбора Евровидения-2020, который прошел 15 февраля. Чувственная композиция очаровала многих меломанов, а мощный голос артиста вызвал одобрительные комментарии у судей шоу.

По словам David Axelrod, композицию HORIZON он написал после того, как узнал о беременности жены Елены Мозговой. Сейчас Соломии почти 5 лет и она в восторге от трека звездного отца. Поэтому David Axelrod решил, что сейчас самое лучшее время представить авторскую композицию и покорять с ней Нацотбор и, возможно, Евровидение-2020. Артист признался, что лирическая баллада может заинтересовать меломанов, ведь такой стиль песни постепенно исчезает.

Я пришел на Нацотбор только из-за песни. Много лет писал и дописался до композиции HORIZON. История очень романтичная: когда я узнал, что моя жена беременна, на тот момент у меня была гитара под рукой, я ее записал... Песня не просто так лежала более 5 лет, она ждала своего времени,

– рассказал David Axelrod.

Свое выступление певец посвятил дочери Соломии и жене Елене Мозговой. Композиция понравилась зрителям Нацотбора и судьям, поэтому David Axelrod стал одним из 6 финалистов шоу.

David Axelrod – HORIZON на Нацотборе Евровидение 2020: смотрите видео онлайн

Однако уже после шоу в сети тщательно изучили треки конкурсантов. Оказалось, что песня David Axelrod очень напоминает популярную композицию группы Chicago – I Do not Wanna Live Without Your Love. Трек американский коллектив выпустил в 1988 году. Лирическая песня приобрела огромную популярность в мире и вошла в альбом Chicago 19 (Expanded Edition).

Смотрите клип к песне Chicago – I Do not Wanna Live Without Your Love: видео