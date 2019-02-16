Нацотбор Евровидения-2019: как выступили фавориты шоу KAZKA

16 февраля в Украине отгремел второй полуфинал Нацотбора Евровидение-2019. Восемь талантливых участников вышли на сцену шоу, чтобы побороться за возможность представлять страну на международном конкурсе. Среди них – популярная группа KAZKA, которой прочат победу.

В субботу, 16 февраля, определятся все имена суперфиналистов Национального отбора. Чтобы попасть в топ-6 претендентов на участие в Евровидении-2019, известные артисты подготовили ритмичные песни, которые могут стать их счастливым билетом на международный конкурс.

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Среди претендентов на победу – известная группа KAZKA, которая стремительно завоевала украинских меломанов. Коллектив получил значительную популярность после выпуска хита "Плакала". Именно эту песню напевают не только украинские, но и иностранные фанаты группы. Даже во время отдыха в Индонезии артистов узнали. Из-за значительной поддержки меломанов коллектива KAZKA пророчат победу на Национальном отборе.

Сейчас группа выступила во втором полуфинале шоу. На сцене Нацотбора KAZKA презентовала свою песню Apart, которая уже успела покорить сеть.

Нацотбор Евровидения-2019: смотреть онлайн – выступление группы KAZKA

Во время общения с Сергеем Притулой они спросили у телеведущего, почему он "так их не любит". Музыканты указали на ошибку, которую допустили организаторы шоу во время анонса финалистов Нацотбора. На это Сергей Притула ответил, что была техническая ошибка одного работника, поэтому в рекламе фигурировали музыканты KAZKA, которые в то время еще не выступали.

Джамала призналась, что во время выступления она погрузилась в историю, которую спели артисты.

Певица добавила, что ожидала это выступление и была в восторге от эффектного шоу.

Ты выросла, как исполнительница! Я очень впечатлена. На самом деле переживала за вас, потому что есть ответственность, ведь вы – известная группа. Я радуюсь за вас и сегодня очень ждала этого выступления,

– отметила Джамала.

Поддержал коллектив Андрей Данилко и Евгений Филатов. Однако экс-участник Евровидения заявил, что популярность группы KAZKA объединяет немало хейтеров вокруг себя.

"У вас успех, который не прощают. Вы – самобытный коллектив. Я вами очень горжусь, это реальный рост. Редко я говорю такие вещи. В песне есть аура, это было реально очень эффектно", – прокомментировал Андрей Данилко.