Нацотбор Евровидения-2019: согласны ли вы с результатами полуфиналов шоу – опрос

В субботу, 16 февраля, в Украине отгремел второй полуфинал Национального отбора к Евровидению-2019. Поэтому поклонники вокального конкурса узнали имена всех артистов, которые поборются за билет на международную сцену шоу.

Талантливые вокалисты представили свои оригинальные песни, которые могут помочь им одержать победу на Евровидении-2019. С 16 артистов к финалу Национального отбора дошли всего лишь 6.

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После второго полуфинала стало известно, кто же претендует на победу в шоу. Так, 23 февраля на сцену Нацотбора выйдут Freedom jazz, ANNA MARIA, KAZKA, MARUV, YUKO и Brunettes Shoot Blondes. Именно эти артисты, согласно голосованию звездного жюри и зрителей, достойны представлять страну на международном вокальном шоу Евровидение-2019, который состоится в Тель-Авиве.

Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, согласны вы с такими результатами полуфиналов национального отбора?