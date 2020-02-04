Нацотбор Евровидения-2020: группа Moonzoo показал трек, записанный с американским рэпером

Украинская группа Moonzoo, хоть и не имеет бешеной популярности, стала одним из фаворитов Нацотбора Евровидения-2020. Артисты записали ритмическую композицию с американским рэпером F.M.F. Sure, которую презентовали на ютуб-канале 4 февраля.

Музыканты решили не медлить и снять сразу же клип на трек Maze ("Лабиринт"). Группа Moonzoo пояснил, что каждый человек рано или поздно стремится кардинально изменить свою жизнь, но боится сделать первый шаг. Артисты записали композицию Maze, в которой призывали других не медлить и воплощать свои мечты.

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"Песня рассказывает про несколько секунд, которые случались с каждым из нас и иногда кардинально меняли нашу жизнь. Она про момент, когда ты смотришь на экран телефона и колеблешься, набрать ли номер любимого человека. Мы часто блуждаем по лабиринту неуверенности и колебаний, строя отношения с близкими. Выход из этого лабиринта очень прост: стоит отбросить проволочки и как можно быстрее сделать первый шаг", – пояснил солист группы Александр Васецкий.

Вероятно, участие в Нацотборе Евровидения-2020 для Moonzoo – это тоже испытание, которое требовало сделать шаг. Поэтому в клипе символически артисты предстают на первый план. В ролике снялся и американский рэпер F.M.F. Sure, которого украинцы пригласили к сотрудничеству.

Песня Maze для меня ассоциируется с тем, что часто наша жизнь – это как путешествие по лабиринту. Нам всем нужен кто-то, кто найдет нас, когда мы потерялись, и поможет найти выход,

– поделился рэпер.

Интересно, что Moonzoo для украинцев – малоизвестная группа, которая едва ли не впервые в истории Нацотбора будет участвовать в шоу, не имея продюсера. Однако именно этих талантливых музыкантов считают одними из главных претендентов на победу. Кроме них, за возможность представлять Украину на Евровидении-2020 поборются группа [В], Assol, KHAYAT, CLOUDLESS, GARNA, Katya Chilly, FO SHO, David Axelrod, Александр Порядинский, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, KRUTЬ, Элина Иващенко, GO-A. Первый полуфинал шоу пройдет уже 8 февраля.

Смотрите клип к песне Moonzoo и F.M.F. Sure – Maze: видео