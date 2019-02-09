Мы была дома, – участники группы YUKO прокомментировали свои выступления в России

Нацотбор на Евровидение-2019 отметился не только яркими выступлениями, но и откровенными признаниями. В частности, коллектив YUKO впервые прокомментировал свои выступления в России.

На сцене Нацотбора группа YUKO показала электронную музыку, которую сочетала с фольклорными мотивами. По словам вокалистки коллектива Юлии Юриной, она несколько лет изучает украинское народное творчество. Поэтому в композиции GALYNA GULIALA соединились старые мотивы и современная музыка.

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Телеведущий Сергей Притула не обошел острый вопрос. Шоумен поинтересовался, почему украинский коллектив отправлялся в Россию на гастроли. Ответ Юлии Юриной удивил его.

Мы выступали у меня дома. Я – гражданка России. Недавно только получила справку о постоянном месте проживания в Украине,

– призналась Юлия Юрина.

Сергей Притула не скрывал своего удивления, ведь вокалистка безупречно владеет украинским языком и не имеет акцента в разговоре. Певица добавила, что на протяжении 7 лет проживания в Украине усовершенствовала произношение и заинтересовалась отечественной культурой.

Звездные судьи были потрясены от выступления группы YUKO. А вот Джамала обратила внимание на то, что в песне звучат слова из украинского фольклора. Это, по ее словам, может впоследствии стать проблемой, ведь согласно правилам Евровидения песня должна быть аутентичной и не содержать фрагменты других композиций.

Нацотбор к Евровидению-2019: выступление группы YUKO – смотрите видео