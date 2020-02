Нацотбор на Евровидение-2020: что известно о финалистах песенного конкурса

В Украине отгремели два полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020, которое пройдет в мае этого года в Роттердаме, Нидерланды. Свои композиции представили 16 талантливых артистов, однако только 6 из них дошли до финала, чтобы побороться за главный кубок Евровидения.

Уже в субботу, 22 февраля, в прямом эфире Национального отбора на Евровидение определится имя победителя, который будет представлять Украину на международной мировой арене. После отборочных туров на победу претендуют таких 6 исполнителей: KRUTЬ, Jerry Heil, Go_A, David Axelrod, Khayat, TVORCHI.

Редакция LifeStyle 24 знакомит вас с биографией и творчеством каждого участника.

1 – KRUTЬ

KRUTЬ – стилизованный под фамилию псевдоним украинской бандуристки и певицы Марины Круть. Родилась девушка в городе Хмельницком. Закончив детскую школу искусств по классу "бандура", продолжила обучение в Хмельницком музыкальном училище. Еще студенткой она стала победительницей и лауреатом многих всеукраинских и международных конкурсов. После окончания учебы Марина Круть начала свою сольную карьеру.



Марина Круть / @bandura_krut

В 2017 году она стала участницей 8 сезона талант-шоу "X-фактор", а в 2019 году попробовала свои силы в еще одном песенном конкурсе "Голос страны", однако до финала таки не дошла.

В 2018 году KRUTЬ выпустила дебютный альбом Arche, а в 2019-м году – миниальбом Albino, в который вошли 6 песен. В своих песнях исполнительница попыталась объединить старинный инструмент и электронику. Поет артистка песни о любви и поиске себя, часто участвует на всеукраинских конкурсах и фестивалях.

В первом полуфинале Национального отбора чувственная и нежная исполнительница KRUTЬ невероятно поразила всех судей и телезрителей, став фавориткой Нацотбора. По результатам голосования, она получила самые высокие баллы от жюри и зрителей.

Марина Круть выступила с композицией "99" о том, что каждый из нас может упасть, но мы все имеем 99 причин для того, чтобы подняться и продолжить свой жизненный путь.

KRUTЬ – 99 на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

2 – JERRY HEIL

Jerry Heil – псевдоним молодой украинской певицы Яны Шемаевой, которая очень быстро завоевала зрительскую симпатию и любовь. Девушка за год успела стать "Прорывом года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытием года" по версии журнала Viva, номинантом на музыкальную премию YUNA-2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года".



Jerry Heil / @thejerryheil

Родилась будущая артистка в городе Василькове, что под Киевом. Музыкой начала интересоваться в 3-летнем возрасте. До 15 лет Яна училась в музыкальной школе, а затем поступила в Киевский институт музыки имени Глиера и в Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского.

С 2012 года начала снимать каверы на песни таких известных исполнителей, как "Океан Эльзы", The Hardkiss, Twenty One Pilots, Kodaline.

Записав трек "Де мій дім", юная исполнительница начала искать саунд-продюсера. Попав на страницу Vidlik Records в Facebook, она отправила черновики своих песен и впоследствии получила положительный ответ от основателей лейбла Евгения Филатова и Натальи Жижченко. После этого она издала дебютный миниальбом под названием "Де мій дім", в который вошли 4 песни: "Де мій дім", "Постіль", "Небо" и "Надія".

В 2018 году Яна Шемаева приняла участие в певческом шоу "X-Фактор", получив четыре "да" от членов жюри. Попав в тренировочный лагерь, она покинула шоу сразу после первого испытания.

Настоящее признание девушка получила после появления на YouTube трека "#ОХРАНА_ОТМЕНА", который стал настоящим хитом, набрав 15 миллионов просмотров. Впоследствии у молодой артистки появилось много приглашений и предложений.

Во время выступления в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение, по результатам зрительского голосования Jerry Heil получила 13 баллов из 16 возможных. Она исполнила песню VEGAN, которая собрала на ютубе почти миллион просмотров.

Jerry Heil – VEGAN на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

3 – GO_A

Группа "Go-A" – это киевский квартет, который исполняет песни в созданном собственноручно музыкальном стиле "укр-транс". В своем творчестве группа сочетает танцевальный бит, африканские барабаны и этнический фольк.



Группа "Go_A"

В состав коллектива входят: Тарас Шевченко – клавишные, сэмплер, перкуссия; Екатерина Павленко – вокал, перкуссия; Иван Григоряк – гитара; Игорь Диденчук – свирель.

Группа Gо_A – достаточно особенная, ведь сочетает в себе украинские народные мотивы и мотивы народов мира, выполняемые на многих музыкальных инструментах: флейте, бандуре, окарине, джембе и других. Таким образом создается уникальное звучание.

Несмотря на то, что группа создалась еще в 2012 году, настоящую популярность получила после выхода сингла "Веснянка", который одержал победу конкурсе The Best Track in Ukraine.

Уже весной 2019 года музыка группы попадает в первую десятку іTunes Dance chart в Словакии.

В первом полуфинале Нацотбора группа Gо_A выступила с песней "Соловей", в которой объединены традиционные украинские этномотивы.

Gо_A – Соловей на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

4 – DAVID AXELROD

David Axelrod – псевдоним Владимира Ткаченко, который ранее под своим именем и фамилией развивал свою певческую карьеру. После длительных поисков себя он появился на публике в новом амплуа.

Дэвид родился 22 июня 1983 года в Днепре. Закончив монтажный техникум и Приднепровскую госакадемию строительства и архитектуры, юный парень обратился к пению.



David Axelrod / david_axelrod

Мужчина верил в свои силы и талант, и за его плечами – участие в певческих талант-шоу "Шанс", "Х-фактор" и "Голос страны". Стоит отметить, что в 2013 году певец уже принимал участие в Нацотборе на Евровидение, дойдя до финала. Впрочем, после голосования не получил желаемой победы, заняв второе место.

В 2015 году исполнитель узаконил свои отношения с продюсером Еленой Мозговой, которая является дочерью известного композитора Николая Мозгового. Супруги воспитывают дочь Соломию.

Вокруг знаменитости сейчас бурлит скандал, ведь в день второго полуфинала Нацотбора Евровидение-2020 в David Axelrod посыпались громкие обвинения от бывшего менеджера, которая назвала певца мошенником и аферистом. Елена Мозговая всячески отстаивает права мужа и уверяет, что "никакие заказухи и желтые статьи не выбьют их из колеи".

На сцене Национального отбора на Евровидение артист спел композицию Horizon. По его словам, в конкурсной песне говорится о бесконечном любви. Трек он записал, когда его жена была беременной.

David Axelrod – HORIZON на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

5 – KHAYAT

KHAYAT – стилизованный под фамилию псевдоним украинского певца Андрея Хайата. Родился артист в городе Знаменка Кировоградской области, закончив музыкальную школу по классу "аккордеон". В 2019 году окончил Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова по специальности "английский и арабский язык".



KHAYAT / @ado.khayat

Популярность к исполнителю пришла после того, как он дошел до финала талант-шоу "Голос страны-9", а затем и выступил на Национальном отборе на Евровидение-2019.

5 июня 2019 года KHAYAT выпустил дебютный альбом KHMIL'. Все песни – это синтез электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов. Для композиций певец использовал дудук, флейты, дарбуку и тибетскую чашу.

В том же году, на фестивале "Украинская песня", с треком "От і вся лбв" KHAYAT стал победителем зрительских симпатий. Несколько позже исполнитель презентовал клип на песню Osoka.

Во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение певец исполнил песню Call for love, в которой соединил современную электронную музыку и украинские мотивы. KHAYAT отметил, что для него важно, чтобы песня Украины на Евровидении содержала аспект национальной идентификации.

KHAYAT – Call for love на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

6 – TVORCHI

TVORCHI – украинская электронная группа из Тернополя, основанная в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. Андрей появился на территории музыкальной сферы еще в 2011 году. Сотрудничая с американским лейблом, он сводил треки и выкладывал их на онлайн-платформу SoundCloud. Впрочем, после создания группы TVORCHI все записи заблокировал.



TVORCHI / @tvorchi_official

Что касается Джеффри, то интересоваться музыкой он начал в старшей школе, пел в хоре. Через некоторое время научился играть на гитаре и начал выступать с уличными музыкантами.

На счету молодой группы два альбома – The parts (2018) и Disco lights (2019). Настоящий резонанс вызвал клип музыкантов на трек Believe, который был снят за 100 долларов, а всего за 12 часов набрал почти 100 тысяч просмотров. Сейчас клип насчитывает почти миллион просмотров.

9 сентября 2019 года группа выпустила сингл "#не танцюю", а затем выпустили клип, в котором снялись известные украинские блогеры, которые всячески поддерживают коллектив.

Во втором полуфинале Нацотбора исполнители исполнили песню Bonfire. По их словам, песня выражает все то, что хочет донести молодежь современному миру: люди должны стать сознательными в отношении к нашей планете и отвечать за свои действия.

TVORCHI – Bonfire на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн