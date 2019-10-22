Нацотбор на Евровидение-2020: зрители самостоятельно смогут выбрать жюри

Представители телеканала СТБ и UA: Общественное вещание уже объявили о начале Национального отбора на Евровидение-2020 в Украине, но список жюри пока неизвестен. Зрители смогут самостоятельно проголосовать за претендента и сформировать состав жюри.

Об этом представители сообщили на своей странице в фейсбуке. Так, о том, что ведущим конкурса будет шоумен Сергей Притула, было известно еще раньше. В состав команды вошел музыкальный продюсер нацотбора Руслан Квинта и креативный продюсер Наталья Франчук.

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А вот состав жюри зрители могут выбрать сами путем голосования на сайте СТБ. Среди претендентов – Андрей Хлывнюк, Джамала, Евгений Филатов, а также Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и Олег Винник.

Всем, кто хотел изменить состав жюри Национального отбора на Евровидение. Ваша мечта осуществилась. В этом году организаторы решили провести отбор не только конкурсантов, но и судей? Кто, по вашему мнению, достоин избирать представителя Украины на 65-м песенном конкурсе "Евровидение"?

– говорится в сообщении.

Анкеты исполнителей будут принимать до 25 декабря. Два первых тура полуфинала состоятся 8 и 15 февраля, финал национального отбора мы увидим 22 февраля. Два полуфинала и финал национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.

Что известно о Евровидении-2020?Международный музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Наиболее вероятными датами для проведения конкурса в Нидерландах до сих пор остаются 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Страна уже готовится к приему делегаций из 40 государств мира, а организаторы начали создание макета главной сцены. Сейчас известно о первых участниках на Евровидение-2020: певец Бласа Канто от Испании и группа Hooverphonic от Бельгии. Национальный отбор на Евровидение в Украине состоится 8, 15 и 22 февраля 2020 года. Заявки на участие в конкурсе можно подавать с 16 октября по 25 декабря 2019 года.