Над фильмом "Аватар 2" возобновляют работу после пандемии: куда на съемки отправится команда

Даже в Голливуде все постепенно возвращаются к работе после двух месяцев карантина. Пандемия коронавируса еще не утихла, но карантинные ограничения все больше ослабляются, поэтому такой фильм, как "Аватар 2" уже планирует продолжение съемок.

Режиссером сиквела стал Джон Ландау, который в 2009 году выпустил свой революционный оригинальный фильм "Аватар". Он и сообщил на своей инстаграм-странице о возобновлении съемок фильма и что на следующей неделе вся команда отправится в Новую Зеландию. Также он показал новое фото со съемочной площадки с новыми невероятными декорациями. Среди них – высокоскоростной корабль "Матадор" и гидроцикл "Пикадор".

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Стоит напомнить, что исполнительная группа "Аватара" должна была вылететь в Новую Зеландию еще 20 марта из Лос-Анджелеса, но из-за закрытия границ в результате распространения вируса, вся команда 17 марта получила электронные письма от продюсеров с просьбой осталась в США. Поэтому работа над новой кинолентой приостанавливались более чем на 2 месяца. Теперь же все актеры и команда отправятся в Новую Зеландию, поскольку там правительство страны разрешило возобновить съемочный процесс.

Напомним, что премьера "Аватара 2" в Украине запланирована на 16 декабря 2021 года, однако эта дата может измениться из-за пандемии коронавируса и отсроченных съемок.