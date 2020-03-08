Надеюсь, у нас будет девочка, – беременная Кэти Перри прокомментировала пол будущего ребенка

Несколько дней назад 35-летняя американская певица обнародовала свою беременность в новой видеоработе. С тех пор в прессе не стихают новости о будущем пополнении в семье. Кэти Перри призналась, что довольно сложно переносит беременность и мечтает, чтобы первенцем стала девочка.

Вчера, 7 марта, знаменитая певица приняла участие в финале чемпионата мира по крикету среди женщин, который прошел в Австралии. Мероприятие стало первым публичным появлением Кэти Перри после подтверждения слухов о ее беременности, которые ходили в сети на протяжении последнего месяца. Во время выступления звезда сменила три концертных образа, каждый из которых акцентировал внимание на ее состояние.

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Перед выступлением среди многочисленной аудитории исполнительница устроила своеобразное общение с фанатами, отвечая на их вопросы. Большинство из них касалось беременности кумира. Кэти Перри не стала кривить душой и откровенно рассказала поклонникам о своей личной жизни. Она не стала скрывать, что первая беременность уже успела повлиять на ее самочувствие – она уже почувствовала токсикоз.

Я так устала от смены часовых поясов. А еще перед перелетом я повредила ногу. Мое тело меняется, и, кажется, я становлюсь немного неуклюжей,

– прокомментировала Кэти Перри.

Похоже, певица вполне понимает и поддерживает интерес публики и охотно делится и другими подробностями. Просто на глазах у сотен зрителей Кэти Перри завершила свое выступление словами: "Надеюсь, у нас будет девочка".

Напомним, звезда обнародовала беременность в своем новом клипе на песню Never Worn White. Будущая мамочка заверила, что рождение первенца – вполне обдуманный поступок, который они с возлюбленным планировали давно. Кэти Перри удалось найти баланс между работой и личной жизнью, что сподвигло ее к новому этапу в жизни. Артистка также выбрала весьма неординарный способ, чтобы сообщить о беременности своих близких. Она приходила к дому друзей с бутылкой вина, прикрепив к ней этикетку с радостной новостью.