Певица Надежда Дорофеева поделилась с поклонниками новыми снимками. Для импровизированной фотосессии она выбрала образ, который очень напоминал look школьницы из аниме.

Надежда Дорофеева в стиле школьницы из аниме

Снимки появились на инстаграм-странице Надежды Дорофеевой и сразу же получили сотни комментариев. Артистка позировала перед камерой в ультракороткой юбке в складку и красной укороченной рубашке. Пикантный образ, который подчеркнул безупречную фигуру, звезда дополнила белоснежными гетрами и кроссовками.

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Позаботилась Надежда Дорофеева и о прическе. Певица заплела высокий хвост, который еще больше напоминал образ школьницы.



Надежда Дорофеева в образе школьницы / Фото Instagram / @nadyadorofeeva

Известно, что наряды для Надежды Дорофеевой подбирала профессиональная стилистка Евгения Скварская. Вероятно, благодаря этому look украинской знаменитости безупречно воспроизводил стиль аниме.



Новые фото Надежды Дорофеевой / Фото Instagram / @nadyadorofeeva



Надежда Дорофеева устроила стильную фотосессию / Фото Instagram / @nadyadorofeeva

Что такое аниме

Японская анимация уже давно приобрела огромную популярность в мире. Главным отличием ее является то, что аниме ориентируется не на зрителей детского возраста, а на подростков и взрослых. Поэтому и школьницы здесь часто предстают в ультракоротких юбках и рубашках, едва прикрывающих тело.



Школьницы в аниме / Фото Pictures and Wallpapers