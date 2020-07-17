Организаторы развлекательного шоу "Танцы со звездами 2020" постепенно рассекречивают участников проекта. Надежда Мейхер стала второй конкурсанткой и составит конкуренцию Олегу Виннику на шоу.

Свое решение Надежда Мейхер озвучила на инстаграм-странице шоу. Артистка записала интригующее видеообращение, в котором произнесла стихотворение о танцах и появилась в роскошных и пикантных образах, которые подтверждают, что звезда готова к любым перевоплощениям. Соответственно уже осенью Надежда Мейхер выйдет на паркет "Танцев со звездами" и поборется за главный кубок проекта.

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По традиции, Надежда Мейхер передала эстафету другой потенциальной участнице. Ею стала бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос. Но согласится ли модель и молодая мама на участие в новом сезоне "Танцев со звездами", поклонники шоу узнают вскоре.

Интересно, что Надежда Мейхер имеет большие шансы проявить себя на проекте. Все потому, что в студенческие годы она активно занималась танцами, да и теперь поддерживает форму, посещая тренировки для балерин.

Что известно о новом сезоне "Танцев со звездами"

В конце августа на телеканале "1+1" стартует новый сезон "Танцев со звездами". Организаторы уже утверждают, что проект будет зрелищным и сможет удивить зрителей. Но как будут проводить съемки во время пандемии, пока не рассекречивают.

В то же время уже известны имена звездных судей. Оценивать выступления будут Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. Вероятно, на шоу пригласят еще одного эксперта. В предыдущие годы ими были Монатик и Франциско Гомес.

Известны и первые имена участников "Танцев со звездами". За кубок проекта поборются Олег Винник и Надежда Мейхер. Они побывали на шоу в 2019 году как приглашенные гости и впервые выйдут на паркет как конкурсанты. В целом звездных пар на "Танцах" будет 14.