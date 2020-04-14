Надежда Бабкина вышла из искусственной комы, – СМИ

Эстрадную российскую певицу Надежду Бабкину 6 апреля госпитализировали с пневмонией и подозрением на коронавирус. Однако COVID-19 у артистки не подтвердили. Впоследствии Надежду ввели в медикаментозную кому. Сегодня, 14 апреля, она пришла в себя.

В мире зафиксировано немало случаев, когда люди обращались в больницу с пневмонией и у них диагностировали коронавирус. Что касается ситуации с Надеждой Бабкиной, то сперва российские СМИ тоже писали, что артистка больна COVID-19, однако ее представитель опроверг эту информацию.

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Сейчас российское издание "МК" сообщает о том, что Надежда вышла из искусственной комы. После отлючения аппарата искусственной вентиляции легких она находится в сознании и может дышать самостоятельно. Состояние артистки врачи оценивают, как стабильное.

Представители знаменитости рассказали, что после того, как Надежда узнала о неделе своего пребывания в коме, то очень удивилась. Звезда сразу попросила жареной картошки с грибами. Но, вспомнив, что идет христианский пост, отказалась от еды.

Добавим, по состоянию на 14 апреля в России подтвердили 21 102 случая инфицирования коронавирусом. В общем провели 1,4 миллиона тестов и обнаружили болезнь в 82 российских регионах.



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