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Надежда Дорофеева показала сексуальный танец с девушками: жаркое видео

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Надежда Дорофеева страстно станцевала перед камерой / Instagram / @nadyadorofeeva

Пока все украинцы готовятся к празднованию Рождества, вокалистка "Время и Стекло" Надежда Дорофеева изучает новый танец. В сети она поделилась жарким роликом, в котором похвасталась результатами тренировок.

Надежда Дорофеева любит делиться с поклонниками яркими кадрами со съемок и тренировок. Сообщения всегда вызывают интерес у ее фанатов, которые засыпают страницу певицы сотнями комментариев. Но на этот раз Надежда Дорофеева решила не делать интриги из сексуального танца и рассказать подписчикам блога, что продолжает изучать новые танцы.

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Артистка появилась в ролике в мятном худи, лосинах и лакированной обуви на каблуках. В таком образе Надежда Дорофеева совместно с двумя танцовщицами показала горячую постановку, которая взбудоражила сеть. В посте солистка группы "Время и Стекло" призналась, что выучила танец всего за три занятия. Перед камерой она показала гибкость своего тела и плавные движения, которые выглядели очень эротично.

Какой же кайф просто для себя учиться танцевать. Спасибо Татьяне Иванченко и Дарьи Ольховской за компанию. Вы, конечно, неприятные люди, потому что очень хорошо танцуете. Вот вам результат наших трех занятий,
– поделилась Надежда Дорофеева.

Интересно, что постановку певица исполнила не под собственный трек. Надежда Дорофеева страстно станцевала под песню казахстанского артиста M'Dee, который пользуется бешеной популярностью на родине и в России.

Как известно, Надежда Дорофеева была финалисткой проекта "Танцы со звездами-2017". Партнером артистки был танцовщик Евгений Кот, который неоднократно демонстрировал с певицей страстные постановки.

Смотрите зажигательную румбу в исполнении Надежды Дорофеевой и Евгения Кота: видео "Танцы со звездами 2017"

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Надя Дорофеева
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