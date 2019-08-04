Надежда Дорофеева засветила упругие ягодицы на отдыхе: горячие фото

Популярная украинская певица Надежда Дорофеева, которая выступает в составе группы "Время и Стекло", отправилась на отдых со своим мужем Владимиром Дантесом. С курортного города звезда успела опубликовать солнечные снимки, на которых появилась в сексуальных образах.

На этот раз Надежда Дорофеева выбрала для семейного отпуска яркую Италию. Артистка со своим мужем отправились в провинцию Лечче, что в южной части страны. Даже на курорте Надежда Дорофеева не забыла о своем блоге в Instagram, поэтому поделилась в сети зажигательными снимками.

Читайте также: Тату на интимном месте и соблазнительный купальник: Надя Дорофеева взбудоражила сеть

Горячие фото звездные супруги сделали во время прогулки на яхте. Там Надежда Дорофеева предстала перед камерой в сплошном розовом купальнике, в котором обнажила свои упругие ягодицы. Артистка легла на диван, заняв достаточно игривую позу.

Яхта, август, и мы с тобой влюблены, – процитировала она в подписи песню Валентина Стрыкало.

А вот в последний день отдыха Надежда Дорофеева примерила черный купальник, в котором показала потрясающую фигуру. Пожалуй, наряды жены вдохновили Владимира Дантеса на воспоминания о медовом месяце. Мужчина решил повторить пикантное фото, сделанное во время их отдыха, показав вблизи ягодицы артистки.

"Финальный! Сегодня последний переход и мы полетим. В наш медовый месяц была сделана подобная фотография. И вот накануне 8 лет совместной жизни, идеально закосплеили", – написал Владимир Дантес.