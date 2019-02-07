Надежда Мейхер дебютировала в украинском кино: эффектные кадры

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и дизайнер Надежда Мейхер осуществила еще одну свою мечту. Звезда дебютировала в кино, о чем рассказала своим поклонникам в Instagram.

По словам Надежды Мейхер, впервые она сыграла главную роль в многосерийной киноленте. Режиссером фильма "Ничто не случается дважды" выступила Оксана Байрак. При написании сценария она представила, что именно Надежда Мейхер гармонично дополнит нелегкую роль украинской женщины.

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Так и произошло: экс-певица эффектно появилась в 16-серийной киноленте. Сначала Надежда Мейхер перевоплотилась в молодую маму, которая из-за жизненных трудностей вынуждена оставить своего ребенка, а впоследствии звезда мастерски показала свою героиню 20 лет после нелегкого решения.

Сбылась еще одна мечта детства – это съемка в кино. И мечта сыграть не красавицу, а сыграть в игру под названием "жизнь", где, как и в жизни, мы разные. Особенно моя героиня Раиса. Такой судьбы даже врагу не пожелаешь. Но вот побыть "в шкуре" этого персонажа было невероятно интересно и поучительно,

– призналась Надежда Мейхер.

К сообщению звезда добавила кадры из фильма "Ничто не случается дважды". Премьера фильма на телеэкранах состоится 11 февраля.

Стоит отметить, что сами съемки мелодрамы проходили в четырех странах – Украине, Грузии, Испании и Иордании. Первые серии фильма были написаны режиссером Оксаной Байрак, а вот продолжение жизненной истории ей помогали создать Мария Бек и Елена Бойко.