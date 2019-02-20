Надежда Мейхер откровенно призналась, почему она хотела стать певицей

Украинская дизайнер и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер решила вспомнить свое детство. Звезда призналась, что именно в юные годы захотела покорить сцену, осуществив мечту своей матери.

Надежда Мейхер – успешная певица, дизайнер и телеведущая. Не менее популярным является и ее блог в соцсети Instagram, где артистка делится архивными снимками и щемящими воспоминаниями.

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На днях Надежда Мейхер в очередной раз окунулась в детство и рассказала, что именно тогда зародилась ее мечта покорить сцену. Украинская знаменитость отметила, что когда-то ее мама хотела стать певицей, однако реализовать этот замысел ей не удалось. Поэтому, ожидая появления дочери, Галина Грановская надеялась, что когда-то девочка осуществит ее мечту.

Я давно заметила, что практически все творчество, за которое берусь, родом из детства. Когда-то я узнала о мечте моей мамы стать певицей. Но она так и осталась там, в прошлом... Какая-то женщина сказала ей, что во время беременности нужно загадывать, какой будет на вид дочь, и кем ты хочешь, чтобы она стала, когда вырастет. И все это сбылось,

– рассказала Надежда Мейхер.

Звезда призналась, что ее мама забеременела, когда ей было 18 лет. Родители Галины Грановской не поддерживали ее мечту стать певицей, ведь были убеждены, что это не профессия, которая может принести прибыль.

"Я точно знаю, что не просто осуществляю мечту мамочки. А то, что мой сильный род ждет от меня чего-то значимого, высоко духовного... Я бесконечно благодарна Богу, что роділась в это время, в этой семье", – добавила Надежда Мейхер.

К записи звезда добавила архивные фото родителей. Кроме этого, Надежда Мейхер показала, как выглядела в возрасте 1 года. Волшебные кадры очаровали сеть.