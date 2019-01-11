Надежда Мейхер подчеркнула пышные формы кружевным топом: горячие фото

114 Читати новину українською
Надежда Мейхер показала свое тело в пикантном наряде
Надежда Мейхер показала свое тело в пикантном наряде / Instagram / @nadyameiher

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер активно развивает свой дизайнерский бренд Meiher by Meiher. Звезда сама участвует в рекламных кампейнах, демонстрируя пикантные наряды.

В блоге Надежда Мейхер опубликовала несколько игривых фото, примерив новинки бренда. Звезда предстала перед поклонниками в черном топе с кружевом, который подчеркнул ее пышную грудь. Экс-певица дополнила свой сексапильный образ чокером, что напомнило пользователям сети фильм "50 оттенков серого".

Читайте также: Надежда Мейхер показала, как выглядела в 12 лет: новогодние фото

Надія Мейхер показала грайливий образ

Надежда Мейхер показала игривый образ / Instagram / @nadyameiher

Кроме этого, Надежда Мейхер примерила широкополую шляпу винного цвета и подвела губы помадой такого же оттенка. Стильный аксессуар добавил еще большей игривости ее образу.

Надежда Мейхер в рекламе своего бренда / Instagram / @nadyameiher

Таким образом Надежда Мейхер не только привлекла внимание к своей брендовой одежде, но и объявила о сюрпризах для клиентов. Дизайнер анонсировала немалые скидки, которые порадовали не одну модницу.

Теги: Новости Украины LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 20:42 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
9183
Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
сегодня 14:28 Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
Богданна Рибак 66
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
10 января 17:15 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
83210
Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
10 января 13:00 Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
Альона Захарова 240
Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
9 января 17:00 Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
Юлія Девда 957
Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
9 января 14:37 Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
Анастасія Манюхіна 297
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук