Надежда Мейхер подчеркнула пышные формы кружевным топом: горячие фото

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер активно развивает свой дизайнерский бренд Meiher by Meiher. Звезда сама участвует в рекламных кампейнах, демонстрируя пикантные наряды.

В блоге Надежда Мейхер опубликовала несколько игривых фото, примерив новинки бренда. Звезда предстала перед поклонниками в черном топе с кружевом, который подчеркнул ее пышную грудь. Экс-певица дополнила свой сексапильный образ чокером, что напомнило пользователям сети фильм "50 оттенков серого".

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Надежда Мейхер показала игривый образ / Instagram / @nadyameiher

Кроме этого, Надежда Мейхер примерила широкополую шляпу винного цвета и подвела губы помадой такого же оттенка. Стильный аксессуар добавил еще большей игривости ее образу.

Надежда Мейхер в рекламе своего бренда / Instagram / @nadyameiher

Таким образом Надежда Мейхер не только привлекла внимание к своей брендовой одежде, но и объявила о сюрпризах для клиентов. Дизайнер анонсировала немалые скидки, которые порадовали не одну модницу.