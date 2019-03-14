Надежда Мейхер показала, как выглядит без макияжа

Экс-солистка группы "ВИА Гра", телеведущая и дизайнер Надежда Мейхер – одна из немногих представительниц украинского шоу-бизнеса, которая не боится появляться перед камерой без макияжа. И выглядит она при этом потрясающе.

10 апреля дизайнер Надежда Мейхер отпразднует свой 37-ой день рождения. До праздника остается меньше месяца, но артистка решила показать эффектное фото и поделиться мыслями относительно своего возраста.

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"В апреле мне 37. И жизнь только начинается. В новом качестве, с новыми эмоциями... Мудро и глубоко... Наполнена. Чувствую себя, как лучшие красные вина из Grand Reserve", – призналась Надежда Мейхер.

Такое мотивационное сообщение она дополнила снимком, сделанным в авто. Надежда Мейхер сделала селфи, показав свое лицо без какого-либо макияжа, однако с очаровательной улыбкой. Одетая в будничную одежду, звезда выглядела великолепно.

Кто такая Надежда Мейхер?Известная украинская певица, которая была одной из первых участниц группы "ВИА Гра". В 2005 году Надежда Мейхер покинула вокальный коллектив, а уже в 2009 году вновь вернулась в группу. В творческой паузе вокалистка активно развивала карьеру телеведущей. Надежда Мейхер вела программу "Невероятные истории любви" и "Невероятная правда о звездах". Сейчас звезда активно развивает свое дизайнерское дело и создает роскошные наряды для украинок.