Надежда Мейхер прокомментировала заявления относительно ее пластических операций

Украинская певица, актриса и ведущая Надежда Мейхер неоднократно сталкивалась с заявлениями хейтеров относительно пластических операций. Поклонники подозревали, что она несколько раз обращалась к хирургам, чтобы увеличить грудь.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Надежда Мейхер решила прокомментировать все слухи. Артистка стала звездной гостьей шоу "Слава+", что выходит на ютуб-канале "Люкс ФМ", где откровенно рассказала об отношении к пластическим операциям.

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Надежда Мейхер призналась, что никогда не увеличивала грудь, однако убедить хейтеров в этом фактически невозможно. Поэтому звезда обратилась к ним и посоветовала поискать в сети архивные фото, на которых будут видны ее пышные формы.

Мы живем в XXI веке, когда можно загуглить, как Надежда Мейхер выглядела в юношеские годы. У меня много этих фотографий, на которых видно, что девочка рано развивалась и здесь не нужно к врачу ходить и так все понятно. Я обычно говорю: "Прикоснитесь, я троих детей вскормила",

– рассказала Надежда Мейхер.

Сама Надежда Мейхер не скрывает, что негативно относится к пластическим операциям. Даже уколы красоты артистка не хочет практиковать.

Я к пластике абсолютно категорична. Даже не просто к пластике, но и к уколам красоты... Проблема нашего общества – это желание быть идеальным. К сожалению, это приводит к пагубным последствиям. Если посмотреть на наших девушек, которые делают что-то с собой, они становятся похожими друг на друга: похожие носы, губы, ровные лбы... У меня движется лоб, у меня нет никаких уколов,

– добавила она.

Надежда Мейхер убеждена, что женщина никогда не будет счастливее, если всегда будет хотеть что-то в себе изменить. Главное, по мнению звезды, – это взаимная любовь и богатый внутренний мир, тогда лишний "тюнинг" не будет нужен.

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