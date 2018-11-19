Надежда Мейхер засветила пышное декольте в эффектном платье: фото

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Надежда Мейхер-Грановская
Надежда Мейхер-Грановская / Instagram / @nadyameiher

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и дизайнер Надежда Мейхер-Грановская показала пикантное фото, на котором засветила пышное декольте. Снимок на днях появился в Instagram и сразу же взбудоражил сеть.

Надежда Мейхер-Грановская, как и все представительницы украинского шоу-бизнеса, активно ведет свой блог. С подписчиками звезда делится кадрами из обыденной жизни и со съемок.

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На днях экс-солистка группы "ВИА Гра" показала фото в черном обольстительном платье собственного бренда. Наряд был прозрачным на животе и выгодно подчеркивал пышные формы Надежды Мейхер-Грановской. Свой образ обольстительная светская львица дополнила лаконичным украшением из жемчужинами.

 

Судя по хештегам, которые артистка выставила под сообщением, такой look она засветит в новогоднем шоу. Ранее Надежда Мейхер-Грановская показала другое фото в светлом платье, признавшись, что уже "готовится к елкам".

Теги: LifeStyle Новости Украины Мода
Источник: 24 Канал
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