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Надежду Бабкину госпитализировали с коронавирусом и ввели в искусственную кому – СМИ

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Надежда Бабкина / Instagram / @ngbabkina

Российская эстрадная певица Надежда Бабкина несколько дней назад была госпитализирована с двухсторонней пневмонией. Российские СМИ пишут, что у артистки подтвердили коронавирус, а после ухудшения состояния здоровья ввели в искусственную кому.

По заболеванию Надежды Бабкиной идут споры. Одни средства массовой информации утверждают, что тест знаменитости на COVID-19 показал положительный результат, другие говорят, что коронавирус не подтвердился. А есть и такие, которые сообщают о том, что Надежда находится дома в добром здравии и ее жизни ничего не угрожает.

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Вчера, 6 апреля, российские издания начали писать о том, что Надежда Бабкина чувствовала себя плохо еще с 1 апреля. Такую информацию якобы подтвердил ее сын Даниил Засидателев.

Мама сейчас в больнице. От начала карантина она придерживалась всех рекомендаций по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал,
– сказал парень.

Также Даниил добавил, что официальных результатов теста пока нет.

В то время муж Надежды Евгений Гор отмечал, что такие новости являются фейками и не соответствуют действительности. Он сообщал, что Бабкина находится дома и у нее даже температуры нет.

Теперь в СМИ отмечают, что в ночь на 7 апреля исполнительнице стало хуже и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввел в медикаментозную кому. Результат теста на COVID-19 оказался отрицательным, а Надежда болеет двухсторонней пневмонией.

Комментариев Надежды Бабкиной относительно ситуации, которая сложилась, пока нет.

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавирус COVID-19 Новости России
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