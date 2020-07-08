Звездные супруги 5 лет назад заключили брак. Певец Владимир Дантес чувственно поздравил жену с годовщиной свадьбы, а Надя Дорофеева уже успела похвастаться роскошным подарком мужу и признаться в любви.

5 лет назад одна из самых привлекательных певиц украинского шоубиза сказала "да" музыканту и шоумену Владимиру Дантесу. О супружеской жизни пары в прессе шло немало слухов, однако Надя Дорофеева чувствует себя счастливым рядом с любимым мужчиной, который привык ее удивлять.

Так, на личной странице в инстаграме она уже успела показать удивительный подарок по случаю 5 годовщины свадьбы, а певец тронул жену публичным поздравлением в своем профиле.

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Владимир Дантес опубликовал фото Нади Дорофеевой в тигровом купальнике из заграничной поездки к океану. На фото звезда без макияжа держала избранника за руку и посылала воздушный поцелуй на камеру. Этот кадр Дантес нашел в архивах, которые они пересматривали с женой накануне годовщины свадьбы. Пара решила, что с годами они становятся только лучше, однако мужчина убежден, что так положительно на них влияет не возраст, а любовь.

Вчера, просматривая наши старые фотографии, мы с тобой решили, что годы нас красят. Но мне кажется, что это заслуга не лет. А заслуга любви! Я, как кот в масле, катаюсь все эти 5 лет,

– написал Владимир Дантес.

Он завершил поздравление словами: "Люблю тебя сильно", и подчеркнул, что после деревянной свадьбы брак становится только крепче и более осознанным. Надя Дорофеева лаконично прокомментировала чувственное поздравление, оставив смайлик в виде разбитых от умиления сердец.

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Дантес не ограничился только словами и подарил жене роскошный огромный букет разноцветных цветов. Презент был насколько большим, что Дорофеева едва держала его.

Она опубликовала фото в домашнем образе total white. На ней легкие брюки свободного кроя, короткий топ и кардиган. Без макияжа, с небредно уложенными волосами и с обнаженным подтянутым животом она не сдерживала своего восторга от подарка.