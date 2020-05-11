24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Надя Дорофеева призналась, чего ей не хватает на карантине

- Читати новину українською
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva

Популярная украинская исполнительница, бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева призналась, чего ей не хватает на карантине. Звезда говорит, что больше всего скучает по живому общению с людьми.

Надя Дорофеева в изоляции не унывает и веселит своих поклонников. Она устраивает эффектные домашние фотосессии и экспериментирует с имиджем. Однако длительный карантин уже надоел многим, в том числе и знаменитостям. На личной странице в инстаграме певица опубликовала очередное фото, а в публикации рассказала, чего ей не хватает больше всего.

Читайте также: С неоновыми стрелками: Надя Дорофеева в ярком образе из 90-х

На фотографии Надя позирует в душе. Она смотрит в камеру пронзительным взглядом. Артистка одета в черную майку. Ее мокрые и хаотично уложенные волосы падают на лицо, на котором сияет естественный макияж.

Надя призналась, что на карантине ей больше всего не хватает живого общения с людьми.

Прямо из душа смотрю в глаза будущему. Неопределенному, не совсем ясному, но точно интересному. Мой главный, хоть и очевидный инсайт карантина – как же я люблю людей! Мне сложно без общения, пусть короткого, но теплого. И как мне повезло с друзьями,
– написала под фото Дорофеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Напомним, сегодня в Украине карантин ослабили, однако не стоит забывать, что коронавирусная болезнь продолжает распространяться по миру и необходимо придерживаться установленных мер безопасности.

Послаблення карантинуЧто заработает с 11 мая / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Надя Дорофеева Карантин в Украине 2020 LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Летицие Касте – 42: путь к успеху французской красавицы с немодельным ростом
сегодня , 11:39 Летицие Касте – 42: путь к успеху французской красавицы с немодельным ростом
Марта Вересюк
Маршруты для походов в горы в Украине: от новичков до профи
сегодня , 10:30 Маршруты для походов в горы в Украине: от новичков до профи
Настя Сукач
Английский для начинающих: комедии, которые помогут выучить язык
сегодня , 10:22 Английский для начинающих: комедии, которые помогут выучить язык
Юлія Михайлова