Популярная украинская исполнительница, бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева призналась, чего ей не хватает на карантине. Звезда говорит, что больше всего скучает по живому общению с людьми.

Надя Дорофеева в изоляции не унывает и веселит своих поклонников. Она устраивает эффектные домашние фотосессии и экспериментирует с имиджем. Однако длительный карантин уже надоел многим, в том числе и знаменитостям. На личной странице в инстаграме певица опубликовала очередное фото, а в публикации рассказала, чего ей не хватает больше всего.

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На фотографии Надя позирует в душе. Она смотрит в камеру пронзительным взглядом. Артистка одета в черную майку. Ее мокрые и хаотично уложенные волосы падают на лицо, на котором сияет естественный макияж.

Надя призналась, что на карантине ей больше всего не хватает живого общения с людьми.

Прямо из душа смотрю в глаза будущему. Неопределенному, не совсем ясному, но точно интересному. Мой главный, хоть и очевидный инсайт карантина – как же я люблю людей! Мне сложно без общения, пусть короткого, но теплого. И как мне повезло с друзьями,

– написала под фото Дорофеева.

Напомним, сегодня в Украине карантин ослабили, однако не стоит забывать, что коронавирусная болезнь продолжает распространяться по миру и необходимо придерживаться установленных мер безопасности.

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