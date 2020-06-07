Популярная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в очередной раз поделилась с фолловерами стильным вариантом аутфита. Звезда предстала на фото в трендовых вещах.

Надя Дорофеева даже во время карантина продолжает диктовать тренды украинским модницам. Она неоднократно устраивала домашние фотосессии и примеряла различные образы. На днях на личной странице артистки в инстаграме появилась очередная серия фэшн-фотографий.

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Стильный look Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева позировала перед камерой в актуальном аутфите, который идеально подойдет для прохладной погоды. Ее одеяние состояло из серых джинс свободного кроя с интересным принтом, черной oversize рубашки в клетку и короткой кожаной куртки. Она соединила одежду с белыми кроссовками на высокой подошве. Завершила look стильным головным убором.

Волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж. Такой образ хорошо подойдет для пасмурной летней погоды, а также его можно использовать, как отличный вариант для вечерней прогулки.

Стильный образ Нади Дорофеевой / Instagram / @nadyadorofeeva



Певица Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva