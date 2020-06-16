Популярная певица все чаще публикует провокационные фото со съемочной площадки. Похоже, Надя Дорофеева готовит горячий сюрприз для поклонников, а заодно делится откровенными кадрами, на которых демонстрирует соблазнительный бюст.

Очередное фото экс-солистка группы "Время и стекло" показала в инстаграме. Артистка позировала в сплошном ярко-розовом купальнике с черными вставками, который подчеркивал ее тонкую талию. Несмотря на жару, Надя Дорофеева накинула белый халат и позировала рядом с обогревателем.

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Однако от локации фотографии отвлекал внимание пышный бюст звезды. Певица расстегнула молнию на груди, вызывающе засветив аппетитные формы. Достаточно провокативно на фото выглядели и многочисленные татуировки, которых она имеет аж 14. Длинные волнистые волосы красавица оставила распущенными, а розовые солнцезащитные очки в форме сердец надела на голову. Не менее ярким аксессуаром были огромные серьги-кольца.

"Освободите баню. Боярыня прибыла", – шутливо прокомментировала соблазнительное фото Надя Дорофеева.