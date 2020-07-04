Экс-участница группы "Время и Стекло" на протяжении всей музыкальной карьеры показывала стройные формы на сцене в откровенных образах. Надя Дорофеева решила продемонстрировать, что на карантине времени не теряла и работала над своей фигурой. Подтянутое тело она показала в бикини рядом с мужем.

Как и большинство звезд украинского шоу-бизнеса, Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом уже успела посетить Одессу, которая в этот летний сезон принимает туристов со всей страны. Однако релакс супругов на курорте длился недолго, а в своем инстаграме звезда уже публикует откровенные фотографии вблизи загородного дома.

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Жаркие летние вечера певица проводит у бассейна и загорает под палящим солнцем в купальнике. Она позировала в ярко-красном бикини, показав тело во всей красе. На фото подписчики и музыкальный продюсер Ирина Горовая, которая 10 лет работала с группой "Время и Стекло", заметили фантастический пресс звезды. В кадре Дорофеева засветила и бедра в крошечных трусиках. Отсутствие одежды позволило ей продемонстрировать и татуировки на теле, которых у нее аж 14.

Муж Владимир Дантес прижал красавицу-жену, с которой выбрал своеобразный family look. Он предстал в красных плавках, которые гармонировали с цветом купальника артистки. В руках Дантес держал бокал холодного напитка, который идеально освежает в жаркий вечер.

"Летние вечера самые любимые", – написала Надя Дорофеева.



Надя Дорофеева в бикини с мужем / Фото Instagram / @nadyadorofeeva