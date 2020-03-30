Надя Дорофеева и Владимир Дантес устроили романтическую фотосессию на кровати
Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес нашли для себя отличное занятие . Звездные супруги очаровали сеть романтическими кадрами из фотосессии на кровати.
В карантине можно найти и положительную сторону. Это время стоит использовать с пользой для себя и родных. Надя Дорофеева и Владимир Дантес продемонстрировали замечательное занятие, которое поможет поднять настроение и оставит приятные воспоминания. Влюбленные фотографировались на вебкамеру. Нежные фотографии артистка опубликовала на личной странице в инстаграме.
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На необычных снимках звезды позируют в стильных костюмах бежевого цвета. Супруги изображены, прыгая на кровати, смеясь и безобразничая. Кроме этого, на очаровательных кадрах они демонстрируют нежность, любовь и романтическую атмосферу, которая царит между ними.
Автором милых фотографий, которые были сделаны для специального проекта журнала Elle и MOZGI Entertainment стала Екатерина Кондратьева.
Творчество + карантин = любовь. Самая настоящая и честная фотосессия через вебкамеру!
– написала в публикации Надя.
Влюбленные Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Instagram / @nadyadorofeeva
Нежный поцелуй Нади и Владимира / Instagram / @nadyadorofeeva
Дорофеева и Дантес позируют на кровати / Instagram / @nadyadorofeeva
Надя Дорофеева и Владимир Дантес в фотосессии на кровати / Instagram / @nadyadorofeeva
Звездные супруги устроили фотосессию на вебкамеру / Instagram / @nadyadorofeeva
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