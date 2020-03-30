Надя Дорофеева и Владимир Дантес устроили романтическую фотосессию на кровати

Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес нашли для себя отличное занятие . Звездные супруги очаровали сеть романтическими кадрами из фотосессии на кровати.

В карантине можно найти и положительную сторону. Это время стоит использовать с пользой для себя и родных. Надя Дорофеева и Владимир Дантес продемонстрировали замечательное занятие, которое поможет поднять настроение и оставит приятные воспоминания. Влюбленные фотографировались на вебкамеру. Нежные фотографии артистка опубликовала на личной странице в инстаграме.

Читайте также: Надя Дорофеева назвала любимые фильмы и сериалы для карантина: что советует посмотреть звезда

На необычных снимках звезды позируют в стильных костюмах бежевого цвета. Супруги изображены, прыгая на кровати, смеясь и безобразничая. Кроме этого, на очаровательных кадрах они демонстрируют нежность, любовь и романтическую атмосферу, которая царит между ними.

Автором милых фотографий, которые были сделаны для специального проекта журнала Elle и MOZGI Entertainment стала Екатерина Кондратьева.

Творчество + карантин = любовь. Самая настоящая и честная фотосессия через вебкамеру!

– написала в публикации Надя.



Влюбленные Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Instagram / @nadyadorofeeva



Нежный поцелуй Нади и Владимира / Instagram / @nadyadorofeeva



Дорофеева и Дантес позируют на кровати / Instagram / @nadyadorofeeva



Надя Дорофеева и Владимир Дантес в фотосессии на кровати / Instagram / @nadyadorofeeva



Звездные супруги устроили фотосессию на вебкамеру / Instagram / @nadyadorofeeva