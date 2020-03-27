Надя Дорофеева назвала любимые фильмы и сериалы для карантина: что советует посмотри звезда
Украинцы до 24 апреля будут находиться на карантине – такое решение на днях принял Кабинет Министров. Чем заняться в свободное время дома, решила посоветовать певица Надя Дорофеева. В сети она опубликовала список фильмов и сериалов, которые смогут понравиться киноманам.
По словам артистки, в первую неделю карантина множество артистов делились своими любимыми фильмами с поклонниками. Таким образом звезды призвали всех соблюдать режим самоизоляции. Присоединилась к своеобразной инициативе и Надя Дорофеева, которая опубликовала советы, что можно посмотреть в свободное время.
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Начала она список с видео, которые можно найти в подписке Netflix. В топ Нади Дорофеевой вошли:
1. Queer Eye - шоу
2. Love is blind - больше для девушек
3. Проект Next in fashion - для любителей моды
4. Sex education - сериал
Сериалы:
1. "Менталист"
2. "Эйфория"
3. "Удивительная Миссис Мейзел"
4. "Друзья"
5. "Чернобыль"
6. "Черное зеркало"
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Фильмы
"С этим разделом у меня всегда проблемы. Наступает амнезия через месяц после просмотра и я не могу вспомнить ни сути, ни даже названия, но для вас я напрягалась и вспомнила", – с юмором призналась Надя Дорофеева.
1. "Лучшее предложение"
2. "Стажер"
3. "Форест Гамп"
4. "Терминал"
5. "Мировая война Z"
6. "Паразиты"
7. "Форд против Феррари"
8. "Хористы"
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