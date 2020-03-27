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Надя Дорофеева назвала любимые фильмы и сериалы для карантина: что советует посмотри звезда

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Топ фильмов и сериалов от Нади Дорофеевой / Instagram / @nadyadorofeeva

Украинцы до 24 апреля будут находиться на карантине – такое решение на днях принял Кабинет Министров. Чем заняться в свободное время дома, решила посоветовать певица Надя Дорофеева. В сети она опубликовала список фильмов и сериалов, которые смогут понравиться киноманам.

По словам артистки, в первую неделю карантина множество артистов делились своими любимыми фильмами с поклонниками. Таким образом звезды призвали всех соблюдать режим самоизоляции. Присоединилась к своеобразной инициативе и Надя Дорофеева, которая опубликовала советы, что можно посмотреть в свободное время.

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Начала она список с видео, которые можно найти в подписке Netflix. В топ Нади Дорофеевой вошли:

1. Queer Eye - шоу

2. Love is blind - больше для девушек

3. Проект Next in fashion - для любителей моды

4. Sex education - сериал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sex Education (@sexeducation)

 

Сериалы:

1. "Менталист"

2. "Эйфория"

3. "Удивительная Миссис Мейзел"

4. "Друзья"

5. "Чернобыль"

6. "Черное зеркало"

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Фильмы

"С этим разделом у меня всегда проблемы. Наступает амнезия через месяц после просмотра и я не могу вспомнить ни сути, ни даже названия, но для вас я напрягалась и вспомнила", – с юмором призналась Надя Дорофеева.

1. "Лучшее предложение"

2. "Стажер"

3. "Форест Гамп"

4. "Терминал"

5. "Мировая война Z"

6. "Паразиты"

7. "Форд против Феррари"

8. "Хористы"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Карантин в Украине 2020 Новости Украины Советы Надя Дорофеева Кино
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