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Надя Дорофеева поделилась очаровательным фото с Владимиром Дантесом

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Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева публикует не только пикантные снимки, но и милые семейные фотографии. На днях она поделилась очаровательным фото с мужем.

Надя Дорофеева и певец Владимир Дантес поженились в 2015 году и являются одной из самых популярных пар украинского шоу-бизнеса. Звездные супруги активно делится своей семейной жизнью в социальных сетях. На днях Надя распространила очередную фотографию с любимым на своей странице в инстаграме.

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Влюбленные позируют на фото в магазине одежды Нади Дорофеевой SO DODO. Отметим, что кроме музыкальной карьеры, артистка активно развивается в сфере дизайна и уже успела открыть магазин с уникальными вещами корейских брендов.

Певица изображена на фотографии в платье в клетку, которое является одним из самых стильных вещей этой весной. Среди аксессуаров Надю украшают часы розового цвета, кольца и минималистичная подвеска.

Волосы уложены в легкие локоны, а на лице – легкий макияж. Привлекает внимание маникюр знаменитости, сделанный в розовых тонах и с черными узорами.

Владимир позирует рядом с женой в кепке, спортивной куртке, водолазке белого цвета и прозрачных очках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Что известно о бренде одежды SO DODO?SO DODO – магазин корейских брендов. Его основали подруги – Надя Дорофеева и Лера Бородина. В этом бутике обязательно найдут что-то для себя свободные духом девушки, все те, кто обожает приключения, путешествия. SO DODO поможет всегда выглядеть стильно и молодежно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные романы Надя Дорофеева LifeStyle
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