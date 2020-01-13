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Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в купальнике: соблазнительные фото

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Надя Дорофеева / Instagram / @ nadyadorofeeva

Участница популярной группы "Время и стекло" опубликовала на своей инстаграм странице горячие фото из отпуска. Вместе с мужем Владимиром Дантесом певица отправилась на отдых в теплые края. Звездная пара выбрала для долгожданного отпуска Доминиканскую Республику.

Супруги остановились в гостиничном комплексе Club Med Miches Playa Esmeralda, откуда артистка публикует фото. Обольстительная и игривая Надя Дорофеева позирует в стильном купальнике персикового цвета, который идеально подчеркивает ее фигуру. В подписи к фото звезда написала о том, что очень скучала за отпуском и наконец смогла позволить себе заслуженный отдых: "Время восстановится. Привет отпуск. Я скучала".

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Надія Дорофєєва в купальнику
Надежда Дорофеева в купальнике / Instagram / @nadyadorofeeva

Звезда поделилась фотографиями в инстаграм-сторис с роскошной спальни. На каждом кадре Надежда Дорофеева сексуально позирует в купальниках, демонстрируя свою непревзойденную фигуру.

Надя Дорофєєва
Надежда Дорофеева на отдыхе / Instagram-Stories / @nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва
Надежда Дорофеева / Instagram-Stories / @nadyadorofeeva

Ранее певица опубликовала в сети сексуальный танец с девушками. Это был горячий ролик, в котором она показала результаты тренировок, на которых изучает новый танец. Интересно, что постановку певица исполнила не под собственный трек. Надя Дорофеева страстно станцевала под песню казахстанского артиста M'Dee, который имеет бешеную популярность на родине и в России.

 

Когда колядуют, щедруют и посевают
сегодня
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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Отдых Надя Дорофеева
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