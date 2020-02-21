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Надя Дорофеева показала естественную красоту: как выглядит артистка без макияжа

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Певица Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева не перестает поражать поклонников. На днях звезда похвасталась своей естественной красотой.

Надя является активным пользователем социальной сети инстаграм. На фотографиях она всегда позирует в роскошных нарядах, а недавно артистка опубликовала видео, на котором ее можно увидеть без макияжа и в домашней одежде.

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Дорофеева совсем не стесняется своей естественной красоты. Ролик она сняла утром и появилась на нем без косметики.

На кадрах Надя показала, как проводит свое утро. Проснулась, почистила зубы и сделала другие гигиенические процедуры. После этого красиво оделась и сделала макияж.

Видео певица распространила на популярной платформе Тик-Ток и на инстаграм-странице. Поклонники активно обсуждают этот ролик в сети и выражают свое восхищение.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Надя Дорофеева Красота
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