Надя Дорофеева показала естественную красоту: как выглядит артистка без макияжа

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева не перестает поражать поклонников. На днях звезда похвасталась своей естественной красотой.

Надя является активным пользователем социальной сети инстаграм. На фотографиях она всегда позирует в роскошных нарядах, а недавно артистка опубликовала видео, на котором ее можно увидеть без макияжа и в домашней одежде.

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Дорофеева совсем не стесняется своей естественной красоты. Ролик она сняла утром и появилась на нем без косметики.

На кадрах Надя показала, как проводит свое утро. Проснулась, почистила зубы и сделала другие гигиенические процедуры. После этого красиво оделась и сделала макияж.

Видео певица распространила на популярной платформе Тик-Ток и на инстаграм-странице. Поклонники активно обсуждают этот ролик в сети и выражают свое восхищение.