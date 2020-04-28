Надя Дорофеева показала, как выглядела в детстве: очаровательное фото

Популярная украинская певица, бывшая участница группы "Врямя и Стекло" Надя Дорофеева продолжает поражать поклонников. На днях звезда поделилась очаровательной фотографией, на которой показала, как выглядела в детстве.

Надя Дорофеева решила поделиться архивной фотографией, на которой показала себя в детстве. Милый снимок она опубликовала в инстаграм-сторис, и он быстро разлетелся по сети. Поклонники выражают ей слова восхищения и отмечают, что девушка была такой же красивой, как сейчас.

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На снимке Надя позирует в зеленой кофте и со светло-русыми волосами. На голове у нее видим красивый венок из желтых цветов.

Она отметила, что это фото делал ее папа, и добавила к тексту изображение разбитого сердца. Очевидно, фотография напомнила ей отца, который умер в феврале 2017 года. Ранее певица рассказывала, что именно он возил ее в школу и забирал домой, занимался с ней аранжировкой и поиском песен.

На архивной фотографии будущая звезда пристально смотрит в камеру. Вероятно, она была сделана на родине знаменитости – в Крыму.



Надя Дорофеева в детстве / Instagram-Stories / @nadyadorofeeva