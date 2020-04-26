Надя Дорофеева показала сразу 4 образа в одном видео: кто вы на карантине

Экс-солистка группы "Время и Стекло" соблюдает режим изоляции и проводит время дома. Надя Дорофеева показала, что в течение дня она может изменить сразу несколько ролей. Певица показала себя в четырех образах – спящая, фитнес-гуру, книголюб и бьюти-блогер.

Украинская певица, которая на днях отпраздновала свое 30-летие, на протяжении карантина остается дома. Ранее она признавалась, что больше месяца не покидала своего дома и нашла полезные хобби в изоляции. Теперь Надя Дорофеева экранизировавшая свои занятия в коротком видео, продемонстрировав сразу четыре образа в инстаграм-профиле.

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Предварительно звезда рассказывала, что сейчас каждый ее день проходит по установленному режиму: 3 раза в неделю спорт, 3 раза в неделю английский и множество съемок для социальных сетей в домашних условиях. Так, Надя Дорофеева решила показать подписчикам в каких look она проводит свои дни.

В собственной постели исполнительница примерила четыре разных наряда, каждый из которых характеризует ее занятия. Спящей она появилась в милой пижаме нюдового цвета с бело-розовой повязкой с ушками. Для роли фитнес-гуру Дорофеева надела соблазнительный оранжевый топ, яркую куртку и взяла в руки гантель, собрав волосы в две косички. Третий образ – книголюб. Для него знаменитость выбрала теплый свитер желтого цвета, книгу и массивные очки. И завершила она видео бьюти-блогера в роскошном топе с перьями, насыщенным макияжем и помадой в руках.

Экс-солистка группы "Время и Стекло" поинтересовалась у поклонников, какой образ наиболее характерен для них в условиях карантина.

В более тысячи комментариев фоловеры не только выбрали одну из представленных Дорофеевой ролей, но и предложили собственные: "Интернет-зависимая", "Студент", "Мне кажется ты объединила все мои "занятия". Только о еде забыла". Видео просмотрели более 600 тысяч раз и не скупились на комплименты для певицы, которая в любом образе выглядит великолепно.