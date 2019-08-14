Надя Дорофеева пожаловалась на третью кражу багажа в аэропорту

121 Читати новину українською
У Нади Дорофеевой украли багаж
У Нади Дорофеевой украли багаж / Instagram / @nadyadorofeeva

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" рассказала своим фанатам о неприятном инциденте. По ее словам, уже третий раз за месяц у нее исчезает багаж во время перелетов. Последний раз это произошло по дороге в Одессу.

Артистка Надя Дорофеева отметила, что во время перелета из Турции в Украину у нее и в Позитива (Алексея Завгороднего) потерялся багаж с их сценическими костюмами, сообщила она в своем Instagram.

Читайте также: Это просто неуважение ко мне, – MARUV заявила об очередной краже

Но несмотря на стрессовую и, казалось бы, безвыходную ситуацию, ей помогли найти все необходимое для выступления в одесских шоурумах.

Итак, в третий раз за месяц не приехал чемодан? На этот раз мы оказались в Одессе на Вечернем квартале и времени было так мало, чтобы что-то найти. Но гостеприимная Одесса – не зря я тебя так люблю,
– отметила звезда.

 

Нашелся ли ее багаж на этот раз и вернули ли ей вещи в предыдущих двух случаях – певица не признается.

Стоит добавить, что такие случаи в украинских звезд происходят неоднократно. Скандальная артистка MARUV, которая часто гастролирует в России, дважды заявляла о кражах, которые случались во время перелетов или в самих аэропортах.

blog_ava
Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
сегодня
385997
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Надя Дорофеева
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунный календарь стрижек на август 2019: интересные советы
сегодня 15:01 Лунный календарь стрижек на август 2019: интересные советы
8526
Миле Кунис – 36: Топ-4 роли голливудской актрисы из Украины
сегодня 12:00 Миле Кунис – 36: Топ-4 роли голливудской актрисы из Украины
Юлія Девда 581
"Страшные истории для рассказа в темноте": доза страха и ностальгии
13 августа 14:38 "Страшные истории для рассказа в темноте": доза страха и ностальгии
Юлія Ліпенцева 325
Италия на 360: недельное путешествие по стране вина и сыра
13 августа 13:51 Италия на 360: недельное путешествие по стране вина и сыра
124
Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться
12 августа 17:03 Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться
Марта Вересюк 5355
Новости
Больше новостей
Залиште відгук