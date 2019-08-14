Надя Дорофеева пожаловалась на третью кражу багажа в аэропорту

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" рассказала своим фанатам о неприятном инциденте. По ее словам, уже третий раз за месяц у нее исчезает багаж во время перелетов. Последний раз это произошло по дороге в Одессу.

Артистка Надя Дорофеева отметила, что во время перелета из Турции в Украину у нее и в Позитива (Алексея Завгороднего) потерялся багаж с их сценическими костюмами, сообщила она в своем Instagram.

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Но несмотря на стрессовую и, казалось бы, безвыходную ситуацию, ей помогли найти все необходимое для выступления в одесских шоурумах.

Итак, в третий раз за месяц не приехал чемодан? На этот раз мы оказались в Одессе на Вечернем квартале и времени было так мало, чтобы что-то найти. Но гостеприимная Одесса – не зря я тебя так люблю,

– отметила звезда.

Нашелся ли ее багаж на этот раз и вернули ли ей вещи в предыдущих двух случаях – певица не признается.

Стоит добавить, что такие случаи в украинских звезд происходят неоднократно. Скандальная артистка MARUV, которая часто гастролирует в России, дважды заявляла о кражах, которые случались во время перелетов или в самих аэропортах.