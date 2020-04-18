Надя Дорофеева рассекретила места, где ее можно встретить в Киеве

Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева не перестает поражать поклонников. Звезда назвала любимые районы столицы, в которых часто бывает.

Фанаты часто пытаются выловить своих кумиров на различных культурных событиях или в заведениях. Однако артисты иногда устают от чрезмерного внимания и предпочитают побыть наедине с собой или с близкими людьми. Так, одна из самых популярных женщин украинского шоу-бизнеса Надя Дорофеева поделилась с изданием The Village Украина списком киевских районов, где любит выпить чашечку ароматного кофе и призналась за что любит столицу.

Читайте также: Чем Надя Дорофеева занимается на карантине: откровенный ответ певицы

Певица говорит, что до карантина часто с друзьями бывала в районе Золотые Ворота. Она отметила, что обожает Киев энергичных и прогрессивных людей.

Там классно прогуливаться, заглядывать в арт-пространства и галереи, заходить в ресторанчики и магазины. Вообще, мне очень нравится то, каким стал Киев – культурный и одновременно прогрессивный и немного хипстерский,

– поделилась Надя.

Звезда призналась, что когда проводит экскурсию по столице друзьям, которые никогда раньше не приезжали сюда, то, прежде всего, они посещают различные заведения, где лакомятся невероятно вкусными блюдами.

Мне нравятся заведения со своей атмосферой, где можно вкусно покушать и отдохнуть вместе с друзьями. Кроме каких-то популярных культурных мест, я всегда с гордостью завожу в свой магазин Ѕо Dodo и делаю экскурсию по шоу-румам украинских дизайнеров. Я бывала во многих странах, но более красивого, вкусного и модного города, чем Киев, сложно найти. Пожалуй, только Нью-Йорк может быть конкурентом,

– рассказала Дорофеева.

Надя обожает центр города: Бессарабку, Arena City. Именно там у нее есть несколько любимых заведений, где можно выпить кофе наедине.